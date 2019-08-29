Пакистан совершил испытательный запуск баллистической ракеты

Новости мира:Пакистанское военное руководство поздравило команду, которая занималась разработкой и испытаниями этой ракеты, с успехом.

Пакистан в ночь на четверг удачно осуществил испытательный запуск баллистической ракеты класса земля-земля "Газнави".

Об этом сообщает DND со ссылкой на генерал-майора Азифа Гафура.

"Пакистанские военные успешно провели пробный запуск наземной баллистической ракеты класса "Газнави". Она способна доставлять боеголовки разных типов на расстояние до 290 километров", - говорится в сообщении.

Пакистанское военное руководство поздравило команду, которая занималась разработкой и испытаниями этой ракеты, с успехом.

Инженеров также поздравили президент Пакистана Ариф Алви и премьер-министр Имран Хан, которые, кроме этого, выразили свои поздравления и всей пакистанской нации.

Как известно, стратегическим соперником и потенциальным военным противником Пакистана является соседняя Индия.