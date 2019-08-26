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В Крыму оккупанты провели учебно-боевые пуски ракет

В Крыму оккупанты провели учебно-боевые пуски ракет
10:24 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: pixabay.com

Новости Украины:Задачи выполняли 10 самолетов Су-30СМ из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

В оккупированном Россией Крыму на полигоне боевой подготовки истребители Су-30СМ выполнили учебно-боевые пуски ракет класса "воздух-воздух" по воздушным целям условного противника.

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению, учебно-боевые задачи выполняли 10 самолетов Су-30СМ из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

В пресс-службе Черноморского флота заявили, что в ходе учебно-тренировочных полетов летчики выполнили нормативы по поднятию в воздух самолетов для перехвата и уничтожения воздушных целей условного противника, "отработали комплекс мероприятий по поиску, обнаружению и уничтожению воздушных световых мишеней ракетами класса "воздух-воздух".

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Напомним, в Сирии из-за обстрелов российских войск погибли люди.

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Россия, Крым, Ракета, Оккупанты, Су-30СМ, ТАСС.
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