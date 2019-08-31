В Гонконге задержали нескольких оппозиционных активистов

Новости мира:Полиция Гонконга арестовала нескольких известных оппозиционных активистов.

В Гонконге полиция задержала известных оппозиционных активистов и членов Законодательного совета города.

Об этом сообщает BBC.

"Полиция в Гонконге арестовала нескольких известных продемократических активистов и законодателей", - говорится в сообщении.

По меньшей мере трое активистов и трое законодателей были задержаны полицией. Джошуа Вонг и Агнес Чоу из партии "Демосисто" были арестованы, им уже предъявлены обвинения, тогда как глава партии Иван Лам, который пока не находится в Гонконге, был арестован заочно.Трое продемократических депутатов также были арестованы.

Энди Чан, основатель Гонконгской национальной партии, который проводит кампанию за независимость автономии, также заявил, что его задержали в четверг вечером, в аэропорту Гонконга

Напоминаем, демократический активист Джошуа Вонг был задержан в Гонконге в ночь с четверга на пятницу. Кроме того, утром в пятницу был арестован другой известный активист Агнес Чоу.

Amnesty International назвала аресты "вопиющими нападениями" на свободу слова, а руководитель внешней политики ЕС Федерика Могерини назвала последние события "чрезвычайно тревожными".

Как сообщалось, массовое возмущение граждан Гонконга и начало протестов вызвало рассмотрение поправок в закон об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина к материковому Китаю. Текущие акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге с момента передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году. Несмотря на то, что 15 июня глава администрации Гонконга Керри Лам объявила, что рассмотрение законопроекта об экстрадиции в КНР приостановлено, протесты не утихли. Митингующие потребовали не только окончательного отказа от этого законопроекта, но и отставки Керри Лам и расследования действий полиции во время демонстраций. Волна протестов, продолжающаяся с июня, уже привела к значительным потерям для экономики Гонконга, прежде всего для туристической и транспортной отраслей.

Правительство Китая обвиняет протестующих в насилии, вандализме и "терроризме".