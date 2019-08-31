Скачать
Суббота, 31.08.2019
Арахамия: Новую главу МОЗ вскоре заменит Радуцкий
Арахамия: Новую главу МОЗ вскоре заменит Радуцкий
Рада показала план работы на первые пять месяцев
Рада показала план работы на первые пять месяцев
Григорчук: Побывать на Олд Траффорд - уже большое событие для нас
Григорчук: Побывать на Олд Траффорд - уже большое событие для нас
Вот это провал: курьезные фотографии со всего мира
Вот это провал: курьезные фотографии со всего мира

В Гонконге задержали нескольких оппозиционных активистов

В Гонконге задержали нескольких оппозиционных активистов
05:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Полиция Гонконга арестовала нескольких известных оппозиционных активистов.

В Гонконге полиция задержала известных оппозиционных активистов и членов Законодательного совета города.

Об этом сообщает BBC.

"Полиция в Гонконге арестовала нескольких известных продемократических активистов и законодателей", - говорится в сообщении.

По меньшей мере трое активистов и трое законодателей были задержаны полицией. Джошуа Вонг и Агнес Чоу из партии "Демосисто" были арестованы, им уже предъявлены обвинения, тогда как глава партии Иван Лам, который пока не находится в Гонконге, был арестован заочно.Трое продемократических депутатов также были арестованы.

Энди Чан, основатель Гонконгской национальной партии, который проводит кампанию за независимость автономии, также заявил, что его задержали в четверг вечером, в аэропорту Гонконга

Напоминаем, демократический активист Джошуа Вонг был задержан в Гонконге в ночь с четверга на пятницу. Кроме того, утром в пятницу был арестован другой известный активист Агнес Чоу.

Amnesty International назвала аресты "вопиющими нападениями" на свободу слова, а руководитель внешней политики ЕС Федерика Могерини назвала последние события "чрезвычайно тревожными".

В Китае недовольны позицией G7 по Гонконгу

Как сообщалось, массовое возмущение граждан Гонконга и начало протестов вызвало рассмотрение поправок в закон об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина к материковому Китаю. Текущие акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге с момента передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году. Несмотря на то, что 15 июня глава администрации Гонконга Керри Лам объявила, что рассмотрение законопроекта об экстрадиции в КНР приостановлено, протесты не утихли. Митингующие потребовали не только окончательного отказа от этого законопроекта, но и отставки Керри Лам и расследования действий полиции во время демонстраций. Волна протестов, продолжающаяся с июня, уже привела к значительным потерям для экономики Гонконга, прежде всего для туристической и транспортной отраслей.

Правительство Китая обвиняет протестующих в насилии, вандализме и "терроризме".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Оппозиция, Митинг, Полиция, Гонконг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гриневич передала новому министру образования и науки "переходные книги"
02 "Танцы со звездами 2019": названа постоянная ведущая шоу
03 Луценко в последний рабочий день забрал у Горбатюка 20 дел
04 Мы планируем глубокую реформу налоговой системы весной - Гончарук
05 Президент планирует лишать нардепов мандата за кнопкодавство и прогулы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Народный депутат от &quot;ЕС&quot; попал в ДТП
Народный депутат от "ЕС" попал в ДТП
Обыски в НОТУ вызвали обеспокоенность ОБСЕ
Обыски в НОТУ вызвали обеспокоенность ОБСЕ
На Донетчине директор предприятия поставлял газ в &quot;ДНР&quot;
На Донетчине директор предприятия поставлял газ в "ДНР"
Синдром Аспергера: 8 известных людей, страдающих от аутизма
Синдром Аспергера: 8 известных людей, страдающих от аутизма
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь