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Нелегальная миграция: почти два миллиона жителей Индии лишились гражданства

Нелегальная миграция: почти два миллиона жителей Индии лишились гражданства
16:27 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Индии около 2 млн человек лишились гражданства из-за обновления реестра граждан.

Почти два миллиона человек в восточноиндийском штате Ассам не вошли в обновленный реестр граждан, обнародованный Национальным реестром граждан (НРГ) в субботу, передает УНН со ссылкой на DW.

Согласно опубликованным данным, у около 33,1 миллиона человек, проживающих в штате, подтверждено их гражданство Индии, а у 1,9 миллиона - нет.

В случае, если эти люди в дальнейшем не смогут доказать свою принадлежность к индийскому гражданству, то им грозит заключение, отмечают представители местной власти. Регистрацию граждан в Индии не обновляли с 1951 года. Одной из целей проводимого обновления было выявление нелегальных иммигрантов из соседнего Бангладеш.

Люди, которые не попали в список, должны будут доказать, что их семьи проживали в Индии 24 марта 1971 года - до момента провозглашения независимости Бангладеш. Индийские власти считают, что с тех пор сотни тысяч мигрантов из этой страны поселились в Индии и это нередко приводит к росту напряжения из-за конфликтов с местным населением.

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Еще в прошлом году в НРГ отмечали, что никому из людей, которые оказались вне списка, не грозит немедленная депортация или арест, и им будет предоставлена возможность подать жалобу. В этом году власти так же успокоили население, что те люди, которые не попали в список граждан, не будут немедленно объявляться иностранцами, до завершения всех правовых процедур. Впрочем, нелегальных мигрантов предупредили, что их будут отправят в специальные лагеря, а затем депортируют в Бангладеш.

Взамен власти соседней страны отрицают наличие в Индии сотен тысяч граждан Бангладеш, которые находятся там нелегально.

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Индия, Бангладеш, Ассам, НРГ.
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