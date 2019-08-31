Газом по демократии: очередные протесты в Гонконге закончились столкновением

Новости мира:Полиция Гонконга в очередной раз применила газ и водометы против митингующих.

В Гонконге полиция в очередной раз применила слезоточивый газ и водометы против агрессивно настроенных протестующих, которые бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесь и брусчатку.

Как сообщает Reuters, сегодня во второй половине дня в Гонконге тысячи людей в очередной раз вышли на акцию протеста против усиления влияния Китая и с требованиями проведения демократических реформ, многие из них присоединились к Христианскому маршу, участники которого требовали не притеснять христиан.

Перед акцией полиция установила заполненные водой пластиковые барьеры вокруг ключевых правительственных зданий, также были закрыты некоторые станции метро.

Накануне полиция арестовала ряд демократических активистов и трех законодателей, пытаясь обуздать движение, начавшееся после объявления плана местной администрации принять закон, позволяющий экстрадицию правонарушителей-жителей Гонконга в материковый Китай. Вскоре участники акций протеста расширили требования и призывы к демократии, опасаясь, что Китай ограничит свободы в Гонконге.

В то же время, как отмечает агентство, лидеров протестного движения в Гонконге нет. Лозунг участников акций: "Будь как вода", что значит быть ловким. Демонстранты сегодня ходили по улицам, общаясь знаками и скандируя: "Стоять с Гонконгом!" и "Бороться за свободу!".

Как сообщалось ранее, специальный административный район Гонконг является частью Китая с 1997 года. Гонконгу гарантированы широкие специальные права, такие как свобода прессы, собраний и выражения мнений.

Протесты в Гонконге начались в июне после того, как власти собирались разрешить экстрадицию правонарушителей в Китай. Власти отказались от своих намерений, но демонстранты потребовали проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права, отставки главы администрации Гонконга Керри Лам, и выступали против жестких действий полиции.

Полицейские неоднократно применяли по отношению к протестующим слезоточивый газ и насилие.