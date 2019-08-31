Скачать
Суббота, 31.08.2019
Зеленский и Дуда скоординировали дальнейшие шаги для прекращения войны на Донбассе
Зеленский и Дуда скоординировали дальнейшие шаги для прекращения войны на Донбассе
"Северный поток-2" несет угрозу всей Европе - Зеленский
"Северный поток-2" несет угрозу всей Европе - Зеленский
Трансфер Неймара в Барселону сорвался
Трансфер Неймара в Барселону сорвался
Скончался создатель американских мультсериалов "Черный плащ" и "Смурфики"
Скончался создатель американских мультсериалов "Черный плащ" и "Смурфики"

Газом по демократии: очередные протесты в Гонконге закончились столкновением

Газом по демократии: очередные протесты в Гонконге закончились столкновением
17:16 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Полиция Гонконга в очередной раз применила газ и водометы против митингующих.

В Гонконге полиция в очередной раз применила слезоточивый газ и водометы против агрессивно настроенных протестующих, которые бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесь и брусчатку.

Как сообщает Reuters, сегодня во второй половине дня в Гонконге тысячи людей в очередной раз вышли на акцию протеста против усиления влияния Китая и с требованиями проведения демократических реформ, многие из них присоединились к Христианскому маршу, участники которого требовали не притеснять христиан.

Перед акцией полиция установила заполненные водой пластиковые барьеры вокруг ключевых правительственных зданий, также были закрыты некоторые станции метро.

Накануне полиция арестовала ряд демократических активистов и трех законодателей, пытаясь обуздать движение, начавшееся после объявления плана местной администрации принять закон, позволяющий экстрадицию правонарушителей-жителей Гонконга в материковый Китай. Вскоре участники акций протеста расширили требования и призывы к демократии, опасаясь, что Китай ограничит свободы в Гонконге.

В Гонконге задержали нескольких оппозиционных активистов

В то же время, как отмечает агентство, лидеров протестного движения в Гонконге нет. Лозунг участников акций: "Будь как вода", что значит быть ловким. Демонстранты сегодня ходили по улицам, общаясь знаками и скандируя: "Стоять с Гонконгом!" и "Бороться за свободу!".

Как сообщалось ранее, специальный административный район Гонконг является частью Китая с 1997 года. Гонконгу гарантированы широкие специальные права, такие как свобода прессы, собраний и выражения мнений.

Протесты в Гонконге начались в июне после того, как власти собирались разрешить экстрадицию правонарушителей в Китай. Власти отказались от своих намерений, но демонстранты потребовали проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права, отставки главы администрации Гонконга Керри Лам, и выступали против жестких действий полиции.

Полицейские неоднократно применяли по отношению к протестующим слезоточивый газ и насилие.  

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Полиция, Протесты, Гонконг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Весомые причины чаще есть помидоры
02 Гриневич передала новому министру образования и науки "переходные книги"
03 Сегодня пятая годовщина трагедии в Азовском море - ГСПУ (Видео)
04 Луценко в последний рабочий день забрал у Горбатюка 20 дел
05 Бывший соперник Ломаченко: Украинец нокаутирует Кэмпбелла в седьмом раунде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дуда поддержал территориальную целостность Украины
Дуда поддержал территориальную целостность Украины
&quot;Мы просто поговорили&quot;: Коломойский - о встрече с Порошенко
Коломойский - о встрече с Порошенко
Москвичи опять вышли на акции протеста (Видео)
Москвичи опять вышли на акции протеста
Audi и BYD планируют начать совместную работу
Audi и BYD планируют начать совместную работу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь