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Еще один город в Афганистане попал под удар Талибана

Еще один город в Афганистане попал под удар Талибана
14:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:"Талибан" напал на афганский город на фоне мирных переговоров с США.

Боевики экстремистской группировки "Талибан" 1 сентября напали на столицу афганской провинции Баглан Пули-Хумри. Нападение произошло на фоне мирных переговоров с США.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на местную полицию.

"Весь город заблокирован. Если центральное правительство не предпримет быстрых действий, ситуация ухудшится", - заявил глава совета Баглана Сафдар Мухсини.

По словам официального представителя министерства внутренних дел Афганистана Насрата Рахими, боевики заняли позиции в двух районах Пули-Хумри и вступили в бой с силами безопасности.

 

Незадолго до этого представитель США по вопросам мирных переговоров Залмай Халилзад заявил, что мирные переговоры между Вашингтоном и "Талибаном" близятся к завершению.

"Мы на пороге заключения соглашения, которое снизит уровень насилия и позволит афганцам вместе обсудить заключение стабильного мира", - отметил он.

Подобную позицию высказал и представитель офиса "Талибана" в катарской Дохе Сухайль Шагин. По его словам, стороны должны согласовать технические детали после того, как успешно завершится восьмой раунд переговоров.

"Мы на грани завершения вторжения и достижения мирного урегулирования ситуации в Афганистане", - заявил Шагин.

Талибы атаковали один из крупнейших городов Афганистана

Талибы сейчас контролируют или ведут вооруженную борьбу примерно на половине территории Афганистана. Они требуют полного вывода всех иностранных войск.

В Афганистане находится около 20 тысяч иностранных военных, большинство из них - американцы. Они участвуют в миссии НАТО с целью обучения афганских военных. Некоторые американские бойцы участвуют в антитеррористических операциях.

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Афганистан, Талибан, Баглан, Пули-Хумри.
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