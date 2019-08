Талибы атаковали один из крупнейших городов Афганистана

Экстремистская группировка "Талибан" атаковала один из крупнейших городов Афганистана на фоне мирных переговоров с США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Афганские чиновники заявили, что боевики с разных сторон атаковали стратегически важный северный город Кундуз 31 августа.

Министерство внутренних дел Афганистана заявило, что по крайней мере 34 талиба погибли во время авиаударов и наземных операций в Кундузе.

Жители города сообщили, что в Кундузе нет воды и электроэнергии.

Бои в городе продолжаются на фоне надежды на прорыв в переговорах между США и "Талибаном" о мирном соглашении, которое будет включать отвод из Афганистана тысяч американских военных. 30 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры идут хорошо. За день до этого он говорил, что США оставят своих военных в Афганистане и после достижения мирного соглашения.

The Taliban attack on Kunduz is a diversion planned to cover their failure in Badakhshan. #Afghan Special Forces launched an immediate counterattack. Taliban use medical and civilian premises as shield for their protection. We support #ANDSF ! pic.twitter.com/MjqGlsw1Jv

Талибы сейчас контролируют или ведут вооруженную борьбу примерно на половине территории Афганистана. Они требуют полного вывода всех иностранных войск.

Video seems to show local Afghan forces surrendering to the Taliban after a coordinating attack by the group on Kunduz.

This is happening as the US is holding talks with the Taliban and drawing up an agreement pic.twitter.com/sE8qZmR7C3

— Ali A Olomi (@aaolomi) August 31, 2019