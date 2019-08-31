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Талибы атаковали один из крупнейших городов Афганистана

Талибы атаковали один из крупнейших городов Афганистана
17:50 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:Талибы атаковали афганский Кундуз на фоне переговоров с США.

Экстремистская группировка "Талибан" атаковала один из крупнейших городов Афганистана на фоне мирных переговоров с США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Афганские чиновники заявили, что боевики с разных сторон атаковали стратегически важный северный город Кундуз 31 августа.

Министерство внутренних дел Афганистана заявило, что по крайней мере 34 талиба погибли во время авиаударов и наземных операций в Кундузе.

Жители города сообщили, что в Кундузе нет воды и электроэнергии.

Бои в городе продолжаются на фоне надежды на прорыв в переговорах между США и "Талибаном" о мирном соглашении, которое будет включать отвод из Афганистана тысяч американских военных. 30 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры идут хорошо. За день до этого он говорил, что США оставят своих военных в Афганистане и после достижения мирного соглашения.

 

Талибы сейчас контролируют или ведут вооруженную борьбу примерно на половине территории Афганистана. Они требуют полного вывода всех иностранных войск.

США и "Талибан" возобновили переговоры

В Афганистане находится около 20 000 иностранных военных, большинство из них - американцы. Они участвуют и миссии НАТО с целью обучения афганских военных. Некоторые американские солдаты участвуют в антитеррористических операциях.

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Афганистан, Талибан, Кундуз.
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