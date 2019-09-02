Скачать
Понедельник, 02.09.2019
"Главное, чтобы мы сохранили позицию": о чем говорили Порошенко и глава ВКУ
"Главное, чтобы мы сохранили позицию": о чем говорили Порошенко и глава ВКУ
Зеленский поставил задачу принять новый Трудовой кодекс до 1 января
Зеленский поставил задачу принять новый Трудовой кодекс до 1 января
Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер
Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер
Samsung объявила дату анонса смартфона Galaxy M30s
Samsung объявила дату анонса смартфона Galaxy M30s

В Кабуле снова прогремел мощный взрыв: первые подробности

В Кабуле снова прогремел мощный взрыв: первые подробности
22:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Взрыв прогремел в элитном районе Кабула, где проживают иностранные специалисты.

В районе "Грин Вилидж" в Кабуле произошел взрыв, полиция расследует обстоятельства произошедшего, сообщил в твиттере начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими.

В свою очередь советник по вопросам прессы МВД Бахори Мехр сообщил в интервью телеканалу Tolo News, что, по предварительным данным, вечером в понедельник в девятом районе Кабула взорвался заминированный автомобиль.

"Пока неизвестно, что было целью атаки, каковы жертвы, на месте происшествие ведется расследование", - заявил Мехр.

В элитном районе Кабула "Грин Вилидж" проживают иностранные специалисты, работающие в Афганистане.

Еще один город в Афганистане попал под удар Талибана

Позже Рахими сообщил Tolo News, что в результате взрыва заминированного автомобиля произошло возгорание цистерны с горючим. "Место происшествия блокировано подразделениями правоохранительных органов, сведения о жертвах будут сообщены позже, но взрыв был настолько мощный, что пострадали здания в радиусе в 1 км", - заявил Рахими.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Афганистан, Взрыв, Кабул.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Windows 10 разрешили переустанавливать без диска и флешки
02 Украинцы в сентябре будут отдыхать девять дней
03 Ученые научились печатать человеческие органы за несколько секунд (Фото и видео)
04 Маникюр 2019: чарующий бархатный маникюр
05 Богуцкая принесла извинения семье Кивы за неправдивую публикацию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабуле снова прогремел мощный взрыв: первые подробности
В Кабуле снова прогремел мощный взрыв
Конкурс на главу &quot;Укроборонпрома&quot; состоится: детали
Конкурс на главу "Укроборонпрома" состоится
В зоне ООС погиб украинский военный
В зоне ООС погиб украинский военный
Тонкий английский юмор: Елизавета ІІ подшутила над туристами весьма необычным образом
Тонкий английский юмор: Елизавета ІІ подшутила над туристами весьма необычным образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь