Скачать
Пятница, 06.09.2019
Главные события 5 августа: Зеленский и Меркель, начало работы ВАКС, заявление Путина об обмене пленными
Главные события 5 августа: Зеленский и Меркель, начало работы ВАКС, заявление Путина об обмене пленными
Разумков уверяет, что препятствий работе журналистов в Верховной Раде не будет
Разумков уверяет, что препятствий работе журналистов в Раде не будет
Свитолина уступила Серене Уильямс в полуфинале US Open (Фото, Видео)
Свитолина уступила Серене Уильямс в полуфинале US Open (Фото, Видео)
Приметы и обряды на 6 сентября - Евтихиев день
Приметы и обряды на 6 сентября - Евтихиев день

КНДР пыталась ввезти более 100 тысяч бутылок водки из РФ и Беларуси

КНДР пыталась ввезти более 100 тысяч бутылок водки из РФ и Беларуси
06:39 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В ООН сообщили, что КНДР пыталась контрабандой ввезти более 100 тысяч бутылок водки.

КНДР пыталась в обход международных санкций незаконно ввезти в страну более 100 тысяч бутылок водки из России и Беларуси. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на доклад экспертов Комитета по санкциям Совета Безопасности ООН, передает УНН.

По данным экспертов СБ ООН, в ноябре 2018 года был прекращен ввоз в Северную Корею 15,6 тысяч бутылок белорусской водки стоимостью 14,1 тысяч долларов, а в феврале этого года — 90 тыс. бутылок российской водки на сумму 27,1 тысяч долларов.

Алкоголь относится к категории предметов роскоши, запрещенных к ввозу в КНДР резолюции СБ ООН 1718, принятой в октябре 2006 года в ответ на первое проведенное страной ядерное испытание. Впоследствии список запрещенных товаров неоднократно расширялся, в частности, в марте 2016 года в него были внесены дорогие часы, изделия из хрусталя, снегоходы и яхты.

Трамп перенаправил средства, предназначенные для сдерживания РФ на строительство "мексиканской" стены

Эксперты ООН также сообщили, что получили информацию про связи пхеньянского универмага "Тесон" с одноименной группой компанией, которая считается причастным к развитию ракетной программы КНДР.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Беларусь, КНДР, ООН, Водка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский обсудил с сенаторами США поддержку Украины
02 Гороскоп на завтра, 6 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Стефанчук: "Слуга народа" и Зеленский "сверят часы"
04 Стефанчук назвал главную ошибку новой Верховной Рады
05 Продукты, которыми нежелательно заедать алкоголь (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В штабе Навального проводят обыски: задержаны 8 человек
В штабе Навального проводят обыски: задержаны 8 человек
Остатки лета напоминают о себе: прогноз погоды на завтра, 6 сентября
Прогноз погоды на завтра, 6 сентября
КНДР пыталась ввезти более 100 тысяч бутылок водки из РФ и Беларуси
КНДР пыталась ввезти более 100 тысяч бутылок водки
Рецепт дня: кукурузные оладьи с сыром
Рецепт дня: кукурузные оладьи с сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь