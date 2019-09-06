КНДР пыталась ввезти более 100 тысяч бутылок водки из РФ и Беларуси

Новости мира:В ООН сообщили, что КНДР пыталась контрабандой ввезти более 100 тысяч бутылок водки.

КНДР пыталась в обход международных санкций незаконно ввезти в страну более 100 тысяч бутылок водки из России и Беларуси. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на доклад экспертов Комитета по санкциям Совета Безопасности ООН, передает УНН.

По данным экспертов СБ ООН, в ноябре 2018 года был прекращен ввоз в Северную Корею 15,6 тысяч бутылок белорусской водки стоимостью 14,1 тысяч долларов, а в феврале этого года — 90 тыс. бутылок российской водки на сумму 27,1 тысяч долларов.

Алкоголь относится к категории предметов роскоши, запрещенных к ввозу в КНДР резолюции СБ ООН 1718, принятой в октябре 2006 года в ответ на первое проведенное страной ядерное испытание. Впоследствии список запрещенных товаров неоднократно расширялся, в частности, в марте 2016 года в него были внесены дорогие часы, изделия из хрусталя, снегоходы и яхты.

Эксперты ООН также сообщили, что получили информацию про связи пхеньянского универмага "Тесон" с одноименной группой компанией, которая считается причастным к развитию ракетной программы КНДР.