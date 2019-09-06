Скачать
Пятница, 06.09.2019
Разумков поддержал идею о направлении инициатив по изменению Конституции в Венецианскую комиссию
Разумков поддержал идею о направлении инициатив по изменению Конституции в Венецианскую комиссию
Заседание фракции "Слуга народа": кто присутствует
Заседание фракции "Слуга народа": кто присутствует
Итальянские арбитры будут судить матч сборной Украины против Нигерии
Итальянские арбитры будут судить матч сборной Украины против Нигерии
People’s Choice Awards: номинанты премии
People’s Choice Awards: номинанты премии

Трамп перенаправил средства, предназначенные для сдерживания РФ на строительство "мексиканской" стены

Трамп перенаправил средства, предназначенные для сдерживания РФ на строительство "мексиканской" стены
00:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп перенаправил более $750 млн из программы по противодействию РФ на строительство стены с Мексикой.

Лидер меньшинства в Сенате США демократ Чак Шумер в четверг обвинил президента Дональда Трампа в том, что он задействовал $771 млн, первоначально предусмотренных на сдерживание РФ в Европе, для строительства стены на американо-мексиканской границе.

"В который раз президент Трамп ставит (Россию - Ред.) превыше безопасности американского народа и его союзников. Сокращение финансирования на усиление наших проверенных временем европейских союзников против российской агрессии, чтобы продвигать политически мотивированный престижный проект президента, за который, как он обещал, заплатит Мексика - это возмутительно, неправильно, и это ослабляет нашу национальную безопасность", - говорится в заявлении сенатора, размещенном на его странице в Twitter.

Отмечается, что речь идет о перераспределении средств из программы "Европейская инициатива сдерживания".

При этом, согласно утверждениям Шумера, Трамп уже второй раз за две недели действует в интересах Москвы.

"Это действие (с $771 млн - Ред.), вдобавок с промедлением оказания помощи украинским военным против российской агрессии, это второй раз за две недели, когда президент Трамп прямым образом помогает президенту Путину с его враждебной кампанией по подрыву НАТО и трансатлантических отношений", - утверждается в преамбуле заявления.

Разработчик плана мирного урегулирования арабо-израильского конфликта ушел из администрации Трампа

Ранее министр обороны США Марк Эспер сообщил лидерам Конгресса, в том числе Шумеру, о решении перераспределить средства, выделенные на военные проекты, на строительство пограничной стены с Мексикой: всего глава Пентагона одобрил перераспределение $3,6 млрд на строительство более 280 км стены на границе США и Мексики.

Представители Минобороны заявили, что этим решением будут затронуты 127 проектов. Первые $1,8 млрд поступят от отложенных строительных проектов за пределами США. Второй транш поступит от отложенных проектов внутри США.

Путин "обвиняет" Зеленского в преследовании оппозиции

Также на этой неделе спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и Чак Шумер выступили против такого решения администрации президента Дональда Трампа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мигранты, Россия, Дональд Трамп, Чак Шумер, Мексиканская стена.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: модный френч с рисунком на любой вкус (Фото)
02 Кабмин увольняет замминистров: кто в "черном" списке
03 В украинский прокат выходит фильм "Оно 2"
04 Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Эффективно сбрасываем вес после 50
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нардепов пока не будут наказывать за прогулы
Нардепов пока не будут наказывать за прогулы
Остатки лета напоминают о себе: прогноз погоды на завтра, 6 сентября
Прогноз погоды на завтра, 6 сентября
Ситуация ООС: обстрелы не прекращаются
Ситуация ООС: обстрелы не прекращаются
Афиша интересных событий в Украине на 7-8 сентября
Афиша интересных событий в Украине на 7-8 сентября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь