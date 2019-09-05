Путин "обвиняет" Зеленского в преследовании оппозиции

Российский лидер назвал заявление Владимира Зеленского, касательно партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", наступлением на оппозицию.

Российский президент Владимир Путин объявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что партия Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – за жизнь" получает зарубежное финансирование – это "преследование оппозиции". Об этом Путин сказал на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

В частности, Путин заявил, что такого заявления не видел, но "если оно было – это значит действующие на сегодня власти в Киеве рискуют наступить на те же грабли, на которые наступало прежнее украинское руководство в лице бывшего президента господина Порошенко".

"Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозиции – то ничего хорошего из этого не получится. Насколько я себе представляю, а это так и есть – это парламентская оппозиция, имеющая за собой доверие значительного количества избирателей и подтвержденная в ходе демократических выборов и голосования", - сказал Путин.

По его мнению, было бы странно, если бы началось "какое-то закручивание гаек в этом смысле".

Он подчеркнул, что представители этой партии "не бегают по площадям, не требуют невозможного, работают в рамках Конституции Украины, в рамках действующего закона".

"Было бы большой ошибкой, если бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав", - сказал Путин.

Как известно, 31 августа президент Владимир Зеленский в интервью на телеканале "1+1" в программе "100 дней президента Украины” заявил о наличии информации об объемах и источниках финансирования партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и телеканалов, связанных с ее представителями, и это станет "очень громкой историей.

"Партия Медведчука, там есть еще большой вопрос, это его партия, или там временное объединение и кто они такие. Есть большой вопрос, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы - объемы кэша (наличности - ред), откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - заявил Зеленский.