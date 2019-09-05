"Части одного народа": Путин не видит разницы между народом Украины и РФ

Новости Украины:Во время выступления на Восточном економическом форуме, Владимир Путин заявил, что украинцы и россияне - это "части одного народа".

Президент России Владимир Путин заявляет, что украинцы и россияне - это "части одного народа", и нормализация отношений зависит от официального Киева. Об этом он сказал во Владивостоке на Восточном экономическом форуме.

На вопрос о том, что будет возможным на "украинском направлении" после обмена удерживаемыми лицами, Путин ответил: "В исторической перспективе это неизбежно - будет полная нормализация отношений, потому что мы две части одного того же народа". По его словам, отношения "в ближайшей перспективе будут зависеть от действующего украинского руководства".

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина и Россия подходят к "финализации" переговоров по обмену удерживаемыми лицами.

Также, как писал Telegraf, Киевский апелляционный суд 5 сентября принял решение об освобождении из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.