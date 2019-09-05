Ценный свидетель: европарламентарии просят Зеленского не "помогать" Путину

Новости Украины:Депутаты Европарламента считают Владимира Цемаха важным свидетелем в расследовании катастрофы рейса МН17 и просят Зеленского не отдавать его РФ.

40 депутатов Европейского парламента призвали президента Украины Владимира Зеленского не обменивать гражданина Украины, бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о сбивании малайзийского "Боинга" в июле 2014 года в небе над Донбассом, на находящихся в РФ украинцев.

Европарламентарии указывают, что Цемах считается важным свидетелем в расследовании сбивания самолета рейса MH17, сообщает Радио Свобода.

"Господин Цемах является подозреваемым в уголовном расследовании о сбивании MH17, и доступ к нему и его показания Совместной следственной группе имеют чрезвычайную важность для судебного преследования со стороны участвующих стран", - говорится в письме.

"Все страны, которые имеют возможность содействовать расследованию и судебному преследованию ответственных, должны полностью сотрудничать со следствием", - отмечают евродепутаты.

Ранее на этой неделе спикер следственной группы по делу MH17 Брехтье ван де Мосдейк сообщил, что следователи из Нидерландов хотят допросить Цемаха, которого сейчас находится под стражей в Украине.

"Если его обменяют, то, конечно, трудно сказать, сможем ли мы поговорить с ним, когда он будет в России", - отметил спикер.

Он добавил, что голландская прокуратура заинтересована в том, чтобы Цемах и далее оставался в Украине.

В конце июня на временно оккупированной территории Донецкой области, в городе Снежном, СБУ задержала бывшего зенитчика Цемаха в связи с делом о катастрофе малайзийского самолета "Боинг-777" рейса MH17.

Исследователи международной группы расследователей Bellingcat предполагали, что Цемах причастен к сбиванию "Боинга" и был свидетелем этих событий. В Bellingcat убеждены, что арест Цемаха может иметь существенное влияние на расследование Совместной следственной группы и продолжающуюся судебную процедуру.

Кроме того, журналисты "Настоящего времени" нашли видео, на котором Цемах, вероятно, говорит, что прятал "Бук", который сбил "Боинг". В материале представлены архивное видео 2015 года, на котором Цемах рассказывает российскую версию событий в деле "Боинга-777" МН17. Согласно этой версии, боевики ДНР целились в украинские штурмовые самолеты, а один из украинских штурмовиков якобы сбил малазийский "Боинг".

На видео Цемах сообщил, что вытащил "какого-то пацана" и "нечто" прятал. Что именно он прятал - не слышно, так как авторы "запекали" это слово. Однако журналисты "Настоящего времени" предположили, что, если читать по губам, то короткое "запиканное" слово имело букву "У". И, скорее всего, это слово "Бук".

30 августа британский журналист и блогер, основатель Bellingcat Элиот Хиггинс предполагал, что Цемаха включили в список на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

В свою очередь адвокат экс-боевика Роман Гонтарев заявил, что ему об этом ничего неизвестно. При этом он выразил сомнение в том, что предположение основателя Bellingcat соответствует действительности.