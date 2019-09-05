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Ценный свидетель: европарламентарии просят Зеленского не "помогать" Путину

Ценный свидетель: европарламентарии просят Зеленского не "помогать" Путину
10:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Депутаты Европарламента считают Владимира Цемаха важным свидетелем в расследовании катастрофы рейса МН17 и просят Зеленского не отдавать его РФ.

40 депутатов Европейского парламента призвали президента Украины Владимира Зеленского не обменивать гражданина Украины, бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о сбивании малайзийского "Боинга" в июле 2014 года в небе над Донбассом, на находящихся в РФ украинцев.

Европарламентарии указывают, что Цемах считается важным свидетелем в расследовании сбивания самолета рейса MH17, сообщает Радио Свобода.

"Господин Цемах является подозреваемым в уголовном расследовании о сбивании MH17, и доступ к нему и его показания Совместной следственной группе имеют чрезвычайную важность для судебного преследования со стороны участвующих стран", - говорится в письме.

"Все страны, которые имеют возможность содействовать расследованию и судебному преследованию ответственных, должны полностью сотрудничать со следствием", - отмечают евродепутаты.

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 Ранее на этой неделе спикер следственной группы по делу MH17 Брехтье ван де Мосдейк сообщил, что следователи из Нидерландов хотят допросить Цемаха, которого сейчас находится под стражей в Украине.

"Если его обменяют, то, конечно, трудно сказать, сможем ли мы поговорить с ним, когда он будет в России", - отметил спикер.

Он добавил, что голландская прокуратура заинтересована в том, чтобы Цемах и далее оставался в Украине.

В конце июня на временно оккупированной территории Донецкой области, в городе Снежном, СБУ задержала бывшего зенитчика Цемаха в связи с делом о катастрофе малайзийского самолета "Боинг-777" рейса MH17.

Исследователи международной группы расследователей Bellingcat предполагали, что Цемах причастен к сбиванию "Боинга" и был свидетелем этих событий. В Bellingcat убеждены, что арест Цемаха может иметь существенное влияние на расследование Совместной следственной группы и продолжающуюся судебную процедуру.

Кроме того, журналисты "Настоящего времени" нашли видео, на котором Цемах, вероятно, говорит, что прятал "Бук", который сбил "Боинг". В материале представлены архивное видео 2015 года, на котором Цемах рассказывает российскую версию событий в деле "Боинга-777" МН17. Согласно этой версии, боевики ДНР целились в украинские штурмовые самолеты, а один из украинских штурмовиков якобы сбил малазийский "Боинг".

На видео Цемах сообщил, что вытащил "какого-то пацана" и "нечто" прятал. Что именно он прятал - не слышно, так как авторы "запекали" это слово. Однако журналисты "Настоящего времени" предположили, что, если читать по губам, то короткое "запиканное" слово имело букву "У". И, скорее всего, это слово "Бук".

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30 августа британский журналист и блогер, основатель Bellingcat Элиот Хиггинс предполагал, что Цемаха включили в список на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

В свою очередь адвокат экс-боевика Роман Гонтарев  заявил, что ему об этом ничего неизвестно. При этом он выразил сомнение в том, что предположение основателя Bellingcat соответствует действительности.

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Евросоюз, Боинг, Владимир Зеленский, ДНР, МН17, Владимир Цемах.
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