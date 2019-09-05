Генерал Романенко: Россия оказывает давление на президента Украины в деле передачи Цемаха

Новости Украины:Генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что передача Цемаха допустима только после совершения всех необходимых процессуальных действий.

Украине можно согласиться на передачу России бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов "ДНР" Владимира Цемаха только после совершения всех необходимых процессуальных действий.

Именно отказ выдавать Цемаха стал препятствием большого обмена пленными между Россией и Украиной. Такое мнение выразил экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Он признал: как один из свидетелей по делу о сбитом над Донбассом "Боинге", Цемах "важен для россиян", прежде всего, как потенциальный участник будущего судебного процесса.

Чтобы получить его, "совершается давление на нашего президента", – отметил генерал.

В то же время он заявил, что допускает возможность передачи Цемаха России, но только при условии проведения всех процессуальных действий. "Нужно провести допросы, взять показания, все документально зафиксировать, а потом обменять", – сказал он.

Романенко отметил: допросы должны проводиться с участием международных представителей, в частности главной пострадавшей стороны – Нидерландов, – так же, как это было, когда сам генерал давал показания в отношении сбитого "Боинга" как эксперт по ПВО. "Тогда я давал показания в присутствии представителя Нидерландов и Австралии", – сообщил он.