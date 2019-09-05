Развязка уже близко: Путин заявил о масштабном обмене пленными

Новости Украины:Президент РФ в своем выступлении на Восточном экономическом форуме, анонсировал масштабный обмен между Украиной и РФ.

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что Украина и Россия подходят к "финализации" переговоров по обмену удерживаемыми лицами. Об этом Путин сказал во Владивостоке на Восточном экономическом форуме.

"Мы финализируем наши переговоры по поводу обмена. Думаю, что он будет достаточно масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперёд в сторону нормализации", - сказал Путин, отвечая на вопрос, когда произойдет обмен между Украиной и Россией.

При этом он отметил, что народный депутат Украины Виктор Медведчук особо переживает за нескольких фигурантов, которые находятся в местах лишения свободы в РФ.

"Нам достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей, но, исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы видим, в том числе с официальными властями", - сказал Путин и подчеркнул, что в ближайшее время это станет известно.

Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд 5 сентября принял решение об освобождении из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.