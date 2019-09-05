Суд выпустил Цемаха из-под стражи

Киевский апелляционный суд 5 сентября принял решение об освобождении из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.
Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу защиты бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха на продление срока содержания под стражей и определил ему меру пресечения в виде личного обязательства.
Скриншот из зала суда
"Применить к подозреваемому Цемаху Владимиру Борисовичу меру пресечения в виде личного обязательства. Освободить Цемаха Владимира Борисовича из-под стражи в зале суда немедленно, - сказал судья.
Отметим, что Цемаха могут обменять на украинских пленных.
Напомним, группа депутатов Европарламента в письме просит Зеленского не выдавать России украинца Цемаха.