Скачать
Четверг, 05.09.2019
Зеленский: На ВАКС ожидает более 200 громких дел
Зеленский: На ВАКС ожидает более 200 громких дел
В Украине начал работу Высший антикоррупционный суд
В Украине начал работу Высший антикоррупционный суд
Руис и Джошуа впервые встретились после боя (Фото, Видео)
Руис и Джошуа впервые встретились после боя (Фото, Видео)
Тала Калатай родила третьего ребенка от нового мужа (Фото)
Тала Калатай родила третьего ребенка от нового мужа (Фото)

Суд выпустил Цемаха из-под стражи

Суд выпустил Цемаха из-под стражи
12:12 Сегодня Телеграф Телеграф

Новости Украины:Сегодня суд освобидил из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.

Киевский апелляционный суд 5 сентября принял решение об освобождении из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.

Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу защиты бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха на продление срока содержания под стражей и определил ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Скриншот из зала суда

"Применить к подозреваемому Цемаху Владимиру Борисовичу меру пресечения в виде личного обязательства. Освободить Цемаха Владимира Борисовича из-под стражи в зале суда немедленно, - сказал судья.

Отметим, что Цемаха могут обменять на украинских пленных.

Ценный свидетель: европарламентарии просят Зеленского не "помогать" Путину

Напомним, группа депутатов Европарламента в письме просит Зеленского не выдавать России украинца Цемаха.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Боинг, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, Владимир Цемах.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кабмин увольняет замминистров: кто в "черном" списке
02 Гороскоп на завтра, 5 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Эффективно сбрасываем вес после 50
05 Зеленского попросили вернуть Кличко обратно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд заочно арестовал экс-главу НКРЭКУ Вовка
Экс-главу НКРЭКУ Вовка арестовали заочно
Дожди не покидают Украину: прогноз погоды на 5-6 сентября
Дожди не покидают Украину: прогноз погоды на 5-6 сентября
Суд выпустил Цемаха из-под стражи
Суд выпустил Цемаха из-под стражи
Герцогиня Сассекская уже готовит к выпуску свою дебютную коллекцию одежды (Видео)
Герцогиня Сассекская уже готовит к выпуску свою дебютную коллекцию одежды (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь