Разработчик плана мирного урегулирования арабо-израильского конфликта ушел из администрации Трампа

Специальный представитель США в регионе Ближнего Востока Джейсон Гринблатт, который считается главным разработчиком так называемого "соглашения века" (плана мирного урегулирования арабо-израильского конфликта), уходит из администрации Дональда Трампа.

Об этом сообщил сам президент США на официальном Twitter в четверг.

"После почти трех лет в моей администрации Джейсон Гринблатт уходит дальше работать в частном секторе. Джейсон был верным и замечательным другом и фантастическим юристом", - написал глава Белого дома.

....His dedication to Israel and to seeking peace between Israel and the Palestinians won’t be forgotten. He will be missed. Thank you Jason!

