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Разработчик плана мирного урегулирования арабо-израильского конфликта ушел из администрации Трампа

Разработчик плана мирного урегулирования арабо-израильского конфликта ушел из администрации Трампа
00:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:От Трампа уходит архитектор "соглашения века".

Специальный представитель США в регионе Ближнего Востока Джейсон Гринблатт, который считается главным разработчиком так называемого "соглашения века" (плана мирного урегулирования арабо-израильского конфликта), уходит из администрации Дональда Трампа.

Об этом сообщил сам президент США на официальном Twitter в четверг.

"После почти трех лет в моей администрации Джейсон Гринблатт уходит дальше работать в частном секторе. Джейсон был верным и замечательным другом и фантастическим юристом", - написал глава Белого дома.

Трамп добавил, что усилия Гринблатта по поиску мира между Израилем и Палестиной "не будут забыты".

До сих пор остается неясным, где именно Гринблатт продолжит свою карьеру, однако из-за того, что он оставляет Белый дом, возникают определенные сомнения по реализации "соглашения века".

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Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп еще в начале года анонсировал "соглашение века" по решению израильско-палестинского конфликта. План должен быть раскрыт в неопределенный срок после парламентских выборов в Израиле.

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Израиль, Палестина, Ближний Восток, Дональд Трамп, Джейсон Гринблатт.
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