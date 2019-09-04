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Возможна ли встреча Трампа и Рухани: ответ Белого дома

Возможна ли встреча Трампа и Рухани: ответ Белого дома
22:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дональд Трамп не исключил возможности встречи с Хасаном Рухани

Президент США Дональд Трамп не стал отвергать возможность встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани во время Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, сообщает пресс-пул Белого дома.

"Конечно. Все возможно. Они (иранцы - ред.) хотели бы иметь возможность решить свои проблемы", - сказал президент в среду в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов о возможности встречи.

Также Трампа спросили, не являются ли очередные антииранские санкции, объявленные в среду, средством для достижения встречи с Рухани. В свою очередь Трамп отметил, что торопить события не стоит.

При этом Трамп отверг какие-либо предварительные условия от Тегерана для начала переговоров.

"Они (иранцы - ред.) говорили, что пока мы не сделаем определенные вещи, вроде отмены санкций (то диалог не начнется - ред.), а этого не будет, этого не случится", - подчеркнул президент.

Трамп подчеркнул, что в Иране хотят идти на диалог и заключить сделку. По его словам, Иран отличается от той страны, которая была два с половиной года назад.

Американский президент отметил, что действия США в отношении Ирана "убивают его финансово".

"Мы не стремимся к смене режима. У них (у Ирана - ред.) есть колоссальный потенциал, и я думаю, что они получат выгоду от этого", - цитирует слова Трампа пресс-пул.

Также Трамп высказался против посредничества президента Франции Эмманюэля Макрона в отношениях США с Ираном, хотя в то же время президент высоко оценил активность Макрона.

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Ранее в среду Минфин США объявил о введении санкций в отношении 16 компаний и 9 физических лиц, а также 6 танкеров, связанных с Ираном.

В конце августа вторник президент Ирана Хасан Рухани заявлял, что если США не "сделают первый шаг", отменив все санкции в отношении Ирана, то ситуация в отношениях между странами не изменится.

"Вы (США - ред.) должны отказаться от всех незаконных, несправедливых и неправильных санкций против иранского народа", - сказал тогда Рухани в эфире телерадиовещательной компании Ирана.

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США, Иран, Дональд Трамп, Хасан Рухани.
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