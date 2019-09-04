Помпео подтвердил позицию США по "Северному потоку-2"

Новости мира:Майк Помпео в Брюсселе обсудил "Северный поток-2" с новыми лидерами ЕС, повторив известную позицию Вашингтона, который выступает против.

Государственный секретарь США Майк Помпео обсудил проект газопровода "Северный поток-2" со всеми новоизбранными лидерами Европейского Союза, отстаивая известную позицию США, которые выступают против его реализации.

Об этом в среду в Брюсселе в ходе телефонной конференции сообщил посол США в ЕС Гордон Сонланд (Gordon Sondland).

"Мы не поддерживаем "Северный поток-2" потому, что мы считаем, что это приведет к увеличению контроля в руках русских, которые уже известны тем, что использовали этот контроль в прошлом. Мы хотим, чтобы Европа получала свою энергию из различных мест, включая США", - заявил известную позицию Вашингтона американский посол.

При этом он заверил, что США вскоре "будут одними из крупнейших в мире поставщиков сжиженного природного газа". "Мы хотим, чтобы у европейцев было много ресурсов (поставок энергетики - ред). Это было предметом обсуждения со всеми лидерами", - сообщил Сонланд.

Как известно, Помпео находился с визитом в Брюсселе 2-3 сентября, где провел встречи с избранными лидерами европейских институций: президентами Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, Европейского Совета Шарлем Мишелем, Европейского парламента Давидом-Марией Сассоли и избранным Высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, действующим министром иностранных дел Испании Жозепом Боррелем.

Отвечая на вопрос о впечатлении от встречи с Боррелем, Сонланд констатировал, что "это была замечательная встреча". "Он лично был не только дружественным и приятным, но и ждет с нетерпением начала работы со мной и госсекретарем. Его точка зрения была на удивление очень аналогична нашей. Он говорил, на удивление, так, как говорит близкий друг, союзник США", - поделился впечатлениями американский посол.