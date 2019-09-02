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Помпео в Брюсселе обсудит с лидерами НАТО и ЕС трансатлантическое сотрудничество

Помпео в Брюсселе обсудит с лидерами НАТО и ЕС трансатлантическое сотрудничество
05:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Майк Помпео посетит Брюссель с деловым визитом.

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Брюссель для обсуждения трансатлантического сотрудничества с европейскими политиками, говорится в заявлении спикера Госдепа Морган Ортэгус, опубликованном в ее твиттере.

"Государственный секретарь Майк Помпео посетит Брюссель 2-3 сентября, где встретится с высокопоставленными руководителями с целью обсуждения трансатлантического сотрудничества для продвижения в наших общих глобальных приоритетах", - говорится в заявлении.

Ортэгус уточнила, что в Брюсселе Помпео встретится с премьер-министром Бельгии и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, председателем Европейского парламента Давидом Сассоли, а также председателем Европейского комиссии Урсулой фон дер Ляйен и действующим министром иностранных дел Испании Жозепом Боррелем.

Напоминаем, Президент США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы достичь соглашения с Китаем в ближайшее время, но конкретных сроков нет.

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ЕС, НАТО, Брюссель, Майк Помпео.
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