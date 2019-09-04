Еврокомиссия назвала имя спецсоветника в отношениях с Украиной

Новости мира:Эльмар Брок стал новым специальным советником Президента Еврокомиссии.

Еврокомиссия на заседании в среду назначила Эльмара Брока специальным советником Президента Еврокомиссии в отношениях с Украиной.

Об этом во время брифинга для прессы сказала представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

"Коллегия решила назначить господина Эльмара Брока специальным советником Президента Еврокомиссии в отношениях с Украиной, исходя из его опыта в этой сфере. Это решение вступает в силу немедленно, и эта позиция не будет пересматриваться", - сказала пресс-секретарь.

Эльмар Брок - известный немецкий политик, который во время работы в предыдущем составе Европейского парламента принимал активное участие в межпарламентском сотрудничестве с Украиной и был глубоко вовлечен в отработку политики Европарламента и других европейских институтов относительно Украины.