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Евродепутат: РФ станет действительно европейской страной, когда Украина станет успешной

Евродепутат: РФ станет действительно европейской страной, когда Украина станет успешной
21:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Европарламенте раскрыли "кухню" гибридной войны РФ против Украины.

Современное кремлевское руководство любой ценой пытается не допустить, чтобы Украина стала успешной страной, но сама Россия сможет называться европейской страной лишь при условии успешности Украины.

Такое убеждение во вторник в Европарламенте во время представления доклада "Истоки от Суркова – внутренняя кухня гибридной войны России против Украины" (The Surkov Leaks: The Inner Workings Of russia's Hybrid War In Ukraine) выразил европейский депутат Андрюс Кубилюс.

Мероприятие было организовано в Европарламенте при содействии депутатов Анны Фотиги (Anna Fotyga) и Джеффри Ван Ордена (Geoffrey Van Orden).

"Путин... инвестирует в то, чтобы Украина не стала успешной страной, какой она может стать лишь при условии интеграции Украины в ЕС. Все эти "новые территории" (в контексте – Крым и оккупированные регионы Донбасса) являются важными для него, но главная цель – не позволить Украине стать успешной страной. И это ставит вопросы перед нами, как помочь Украине стать успешной? Единственный инструмент, который Запад должен был после "холодной войны" и имеет сейчас, – это интеграция. Поэтому, когда президент Макрон говорит, что Россия является европейской страной, - я согласен с этим. Но она может быть действительно европейской страной, когда Украина станет успешной. Ведь это будет пример для российского народа", - отметил европейский политик.

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Он отметил, что Запад не имеет четкой долгосрочной стратегии относительно развития отношений с Украиной. Несмотря на это, а также несмотря на все внешние вызовы, Украина развивается. По словам депутата, текущие изменения в Украине очень напоминают процессы, происходившие в Балтийских странах и в Польше в 1992-1993 годах.

"Тогда наш первый президент полностью проиграл выборы. Люди в Литве верили, что на следующий день после обретения независимости мы будем жить, как в Швеции. К сожалению, этого не произошло. Так кто в этом был виноват? Понятно, Ландсбергис, президент. В результате к власти вернулись бывшие коммунисты. На то время Россия была другой, тогда еще были времена Ельцина. Но Запад имел мужество немедленно предложить нам в 1993 году Копенгагенские критерии, что означало перспективу членства и позволило сохранить темпы преобразований. Потом были выигрыши и проигрыши в выборах, но стратегия Запада в этом смысле была очень важной для того, чтобы мы достигли успеха", - подчеркнул Кубилюс.

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Он выразил убеждение, что Европейский Союз должен помочь народу Украины найти ответ на вопрос относительно собственного будущего. В настоящее время европейская сторона опасается говорить о перспективах Украины относительно членства, и это, как считает Кубилюс, является "большой ошибкой", ведь мотивация людей к европейским стандартам не может достигать высокого уровня, если они не чувствуют, что действительно могут достичь ощутимого результата.

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Украина, ЕС, Россия, Гибридная война, Андрюс Кубилюс.
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