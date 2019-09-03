Скачать
Вторник, 03.09.2019
Семь изменений в Конституции: какие важные законопроекты проголосованы в Раде
Семь изменений в Конституции: какие важные законопроекты проголосованы в Раде
Рада хочет лишать нардепов мандата за прогулы: законопроект направлен в КСУ
Рада хочет лишать нардепов мандата за прогулы
Свитолина вышла в полуфинал US Open 2019, уверенно победив Конту (Фото)
Свитолина вышла в полуфинал US Open 2019 (Фото)
Иванка Трамп в белом платье и с новой стрижкой (Фото)
Иванка Трамп в белом платье и с новой стрижкой (Фото)

Семь изменений в Конституции: какие важные законопроекты проголосованы в Раде

Семь изменений в Конституции: какие важные законопроекты проголосованы в Раде
21:02 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Вечернее заседание Верховной Рады Украины закрыто.

Председатель парламента Дмитрий Разумков, закрывая заседание, отметил, что сегодня Верховная Рада приняла историческое решение об отмене депутатской неприкосновенности.

Он добавил, что на этой неделе депутаты будут работать в комитетах, а следующее заседание состоится во вторник, 10 сентября, в 10.00.

Помимо этого Рада проголосовала за семь изменений в Конституцию, которые были переданы на рассмотрение КСУ.

Так Верховная Рада отправила в Конституционный суд (КС) для получения заключений законопроекты: 

Напомним, 2 сентября, в Офисе главы государства прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов состоялась в понедельник.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Конституция, КСУ, Дмитрий Разумков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Маникюр 2019: лучшие оригинальные идеи френча (Фото)
03 Премьер-министр Украины: образование станет приоритетом правительства
04 Ликвидация военной прокуратуры: у Матиоса предупреждают о последствиях
05 Такой ли полезный: кому строго противопоказан чеснок
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Реформа ВСУ затронет все органы управления
Реформа ВСУ затронет все органы управления
День в ООС: Четыре обстрела, ранен военнослужащий ВСУ
День в ООС: Четыре обстрела, ранен военнослужащий ВСУ
Герус рассказал о своем первом законопроекте
Герус рассказал о своем первом законопроекте
Стильный лук: Дэвид Бекхэм снялся в эффектной фотосессии для мужского журнала (Фото)
Стильный лук: Дэвид Бекхэм снялся в эффектной фотосессии для мужского журнала (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь