Семь изменений в Конституции: какие важные законопроекты проголосованы в Раде

Председатель парламента Дмитрий Разумков, закрывая заседание, отметил, что сегодня Верховная Рада приняла историческое решение об отмене депутатской неприкосновенности.
Он добавил, что на этой неделе депутаты будут работать в комитетах, а следующее заседание состоится во вторник, 10 сентября, в 10.00.
Помимо этого Рада проголосовала за семь изменений в Конституцию, которые были переданы на рассмотрение КСУ.
Так Верховная Рада отправила в Конституционный суд (КС) для получения заключений законопроекты:
Напомним, 2 сентября, в Офисе главы государства прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов состоялась в понедельник.