Семь изменений в Конституции: какие важные законопроекты проголосованы в Раде

Новости Украины:Вечернее заседание Верховной Рады Украины закрыто.

Председатель парламента Дмитрий Разумков, закрывая заседание, отметил, что сегодня Верховная Рада приняла историческое решение об отмене депутатской неприкосновенности.

Он добавил, что на этой неделе депутаты будут работать в комитетах, а следующее заседание состоится во вторник, 10 сентября, в 10.00.

Помимо этого Рада проголосовала за семь изменений в Конституцию, которые были переданы на рассмотрение КСУ.

Так Верховная Рада отправила в Конституционный суд (КС) для получения заключений законопроекты:

Напомним, 2 сентября, в Офисе главы государства прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов состоялась в понедельник.