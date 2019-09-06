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Сделка США с талибами: правительство Афганистана выступило против

Сделка США с талибами: правительство Афганистана выступило против
10:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Кабул обеспокоен возможным соглашением США с талибами.

Афганское правительство вступило в спор с посланником президента США Дональда Трампа Залмаем Халилзадом по поводу предлагаемого соглашения Вашингтона и Талибана по выводу из страны американских войск.

Об этом сообщает NBC News.

"Между афганскими чиновниками и посланником США Залмаем Халилзадом возникли яростные споры по поводу предлагаемой сделки (Вашингтона - ред.) с талибами", - говорится в сообщении.

Переговоры афганских чиновников и специального посланника США Залмайя Халилзада в последние несколько дней были напряженными на фоне новостей о предлагаемой сделке Вашингтона с талибами.

По словам одного из дипломатов, близкого к переговорам, правительство Афганистана отреагировало на брифинг со спецпосланником "плохо", и дискуссии были отмечены под "неистовыми аргументами".

Государственный департамент США отказался комментировать переговоры в Кабуле, как и предоставить детали предложенной Вашингтоном сделки с талибами.

Как отмечает издание, в рамочном соглашении США с Талибаном предусматривается поэтапный вывод американских войск в обмен на согласие талибов вступить в мирные переговоры с афганским правительством и обязательство не допускать использование районов, находящихся под их контролем, в качестве оплотов для Аль-Каиды, Исламского государства или других террористических групп.

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На этой неделе Халилзад заявил, что если соглашение будет одобрено президентом США Трампом, американцы выведут из Афганистана около 5000 военнослужащих в последующие 135 дней.

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Талибы, США, Афганистан, Талибан.
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