Метеорологи создали видео с ураганом Дориан (Видео)

Новости науки:Мелкие ледяные частички с положительным зарядом остаются в верхних слоях тучи, а град падает вниз с отрицательным.

Метеорологи создали анимированное видео, на котором можно увидеть ураган Дориан, а также вспышки молний во внешних районах урагана.

Видео создал ученый из Национального центра атмосферных исследований Дакота Смит, передает Newsweek. Для этого он наложил несколько слоев данных, собранных спутником.

Молнии – обычное явление для внешнего круга штормовых систем.

Lightning sparks Dorian's outer bands. Fascinating visuals from above. pic.twitter.com/O8CvkiR3xl — Dakota Smith (@weatherdak) September 4, 2019

"Внутри урагана есть мощная энергия, которая может повлечь частые удары молнии", – пояснила пресс-секретарь Метеорологической службы Великобритании Оливер Клайдон.

Таким образом, образуется электрическая полярность, из-за которой возникают молнии.

Напомним, что НАСА и ESA обсудят совместную миссию по защите Земли от астероидов. Космические агентства планируют совместно изменить орбиты двух астероидов Дидим, одних из главных претендентов на столкновение с Землей, пишет EnGadget.