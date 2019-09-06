Метеорологи создали видео с ураганом Дориан (Видео)

Метеорологи создали анимированное видео, на котором можно увидеть ураган Дориан, а также вспышки молний во внешних районах урагана.
Видео создал ученый из Национального центра атмосферных исследований Дакота Смит, передает Newsweek. Для этого он наложил несколько слоев данных, собранных спутником.
Молнии – обычное явление для внешнего круга штормовых систем.
Lightning sparks Dorian's outer bands.
Fascinating visuals from above. pic.twitter.com/O8CvkiR3xl
— Dakota Smith (@weatherdak) September 4, 2019
"Внутри урагана есть мощная энергия, которая может повлечь частые удары молнии", – пояснила пресс-секретарь Метеорологической службы Великобритании Оливер Клайдон.
Таким образом, образуется электрическая полярность, из-за которой возникают молнии.
Напомним, что НАСА и ESA обсудят совместную миссию по защите Земли от астероидов. Космические агентства планируют совместно изменить орбиты двух астероидов Дидим, одних из главных претендентов на столкновение с Землей, пишет EnGadget.