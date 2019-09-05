Американские астронавты показали ураган "Дориан" из космоса (Фото)

Новости науки:NASA и Национальная администрация по вопросам океанов и атмосферы (NOAA) опубликовали несколько зрелищных, но шокирующих изображений урагана "Дориан".

Ураган сфотографировали с МКС как раз в тот момент, когда он добрался до Багамских островов.

Снимки были сделаны из космоса. Как пишет Newsweek, на протяжении нескольких последних дней оба американских агентства пристально следили за ураганом, предоставляя данные о необычайной и страшной силе стихии.

Американский астронавт Кристина Кох, которая сейчас находится на МКС, сделала снимки с высоты примерно 400 километров над поверхностью Земли вчера утром. На них можно хорошо рассмотреть масштабы урагана в момент, когда он добрался до Багамских островов.

В понедельник внутреннее ядро "Дориана" производило 6-14 дюймов дождя, согласно данным NASA. Ураган продолжает заливать Багамские острова после того, как вызвал катастрофические разрушения и убил по меньшей мере пятерых человек. Сейчас, правда, он немного ослабел до третьей категории. Считается, что максимальная скорость его ветров достигает 190 километров в час.