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Космический корабль Индии потерялся на Луне

Космический корабль Индии потерялся на Луне
10:27 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:Корабль отправили на Луну для поисков льда и потеряли с ним связь во время посадки.

Индия потеряла связь с космическим аппаратом, который должен был приземлиться на Луну в субботу. Об этом заявил заявил председатель Индийской организации космических исследований (ISRO), передает Reuters.

Так, посадка индийской лунной миссии Chandrayaan-2 должна была стать "мягкой" или контролируемой. Корабль планировали посадить у южного полюса Луны, где ученые считают, может находится лед. ISRO потерял связь с кораблем в тот момент, когда он собирался приземлиться на Луну.

"Данные анализируются", — сказал глава ISRO.

Индийский космический корабль, который вращался вокруг Луны, начал спускаться к поверхности Луны примерно в 20:07 по Гринвичу, но ученые потеряли с ним связь во время предпоследней стадии спуска.

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 2 сентября посадочный модуль "Викрам" индийской лунной миссии Chandrayaan-2, несет на себе луноход, успешно отделился от орбитального зонда.

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Индия, Луна, Космос, Иследование, Космический корабль.
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