США помогут Багамам преодолевать последствия урагана "Дориан"

США выражают соболезнования народу Багамских островов в связи с жертвами урагана Дориан и обещают всестороннюю поддержку в последующие месяцы.

Об этом пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус написала в Twitter.

"США выражают соболезнования народу Багамских островов в связи с жертвами и разрушениями в результате урагана Дориан. Наши спасатели уже работают на месте", - написала она.

The U.S. extends its condolences to the Bahamian people over the loss of life and destruction due to Hurricane #Dorian. Our first responders are on the scene and we are committed to continued relief efforts in partnership with the Bahamian Government in the days and months ahead. pic.twitter.com/jz0Pqihgkv

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) September 7, 2019