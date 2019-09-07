США помогут Багамам преодолевать последствия урагана "Дориан"

Новости мира:Пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус заявила, что США соболезнуют Багамам и пообещали помощь.

США выражают соболезнования народу Багамских островов в связи с жертвами урагана Дориан и обещают всестороннюю поддержку в последующие месяцы.

Об этом пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус написала в Twitter.

"США выражают соболезнования народу Багамских островов в связи с жертвами и разрушениями в результате урагана Дориан. Наши спасатели уже работают на месте", - написала она.

The U.S. extends its condolences to the Bahamian people over the loss of life and destruction due to Hurricane #Dorian. Our first responders are on the scene and we are committed to continued relief efforts in partnership with the Bahamian Government in the days and months ahead. pic.twitter.com/jz0Pqihgkv — Morgan Ortagus (@statedeptspox) September 7, 2019

Ортагус добавила, что США преданы дальнейшим усилиям по преодолению последствий стихийного бедствия во взаимодействии с правительством Багам "в течение следующих дней и месяцев".

Как сообщал Укринформ, 2 сентября ураган "Дориан" обрушился на северную часть Багамских островов. Это самый сильный ураган, когда-либо бушевал на Багамах.

В пятницу ураган ослаб до первой, наименьшей категории по шкале Саффира-Симпсона.

Тем временем, Канада готовится к “отражению” “Дориану”, который движется к атлантических провинций страны мимо побережья США.

Напомним, мощный ураган "Дориан", вызвавший разрушительные последствия в районе Багамских островов, на выходные приблизится к атлантическому побережью Канады.