Скачать
Суббота, 07.09.2019
Главные события 6 августа: заседание Кабмина и ЦИК, Вилкул и Колесников в розыске, новый заместитель Рябошапки
Главные события 6 августа: заседание Кабмина и ЦИК, Вилкул и Колесников в розыске, новый заместитель Рябошапки
Осень продолжает радовать теплом: прогноз погоды на 7 сентября
Осень продолжает радовать теплом: прогноз погоды на 7 сентября
Джошуа назвал свою главную ошибку в первом бою с Руисом
Джошуа назвал свою главную ошибку в первом бою с Руисом
Приметы и обряды на 7 сентября - Тит Листопадник, Варфоломей Житосей
Приметы и обряды на 7 сентября - Тит Листопадник, Варфоломей Житосей

США помогут Багамам преодолевать последствия урагана "Дориан"

США помогут Багамам преодолевать последствия урагана "Дориан"
08:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус заявила, что США соболезнуют Багамам и пообещали помощь.

США выражают соболезнования народу Багамских островов в связи с жертвами урагана Дориан и обещают всестороннюю поддержку в последующие месяцы.

Об этом пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус написала в Twitter.

"США выражают соболезнования народу Багамских островов в связи с жертвами и разрушениями в результате урагана Дориан. Наши спасатели уже работают на месте", - написала она.

Ортагус добавила, что США преданы дальнейшим усилиям по преодолению последствий стихийного бедствия во взаимодействии с правительством Багам "в течение следующих дней и месяцев".

Как сообщал Укринформ, 2 сентября ураган "Дориан" обрушился на северную часть Багамских островов. Это самый сильный ураган, когда-либо бушевал на Багамах.

В пятницу ураган ослаб до первой, наименьшей категории по шкале Саффира-Симпсона.

Смертельный ураган "Дориан" на Багамах унес 30 жизней

Тем временем, Канада готовится к “отражению” “Дориану”, который движется к атлантических провинций страны мимо побережья США.

Напомним, мощный ураган "Дориан", вызвавший разрушительные последствия в районе Багамских островов, на выходные приблизится к атлантическому побережью Канады.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Ураган, Багамы, Dorian, Морган Ортагус, Ураган Дориан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вкусное молочко: 3 причины навсегда отказаться от этого продукта
02 В СИЗО "Лефортово" заблокировали доступ адвокатам 8 украинцев
03 Гороскоп на завтра, 7 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Недолго продержался: Зеленский повторно уволил главу РГА на Киевщине
05 Продукты, которые спасут от боли в суставах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Изменения климата: на Кебнекайсе &quot;просел&quot; южный пик
Изменения климата: на Кебнекайсе "просел" южный пик
В Киеве у иностранцев изъяли сумки с оружием
В Киеве у иностранцев изъяли сумки с оружием
СМИ: Трамп призывает Зеленского помочь ему на будущих выборах
СМИ: Трамп призывает Зеленского помочь ему на будущих выборах
Рецепт дня: картофель по-среднерусски в духовке
Рецепт дня: картофель по-среднерусски в духовке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь