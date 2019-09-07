Врачи сообщили почетной императрице Японии о раке груди

Новости мира:В прошлом японская императрица Митико испытывает в этом году серьезные проблемы со здоровьем.

В бывшей японской императрицы Митико обнаружили рак груди на ранней стадии, после сентября планируется операция, передает AP со ссылкой на пресс-службу императорского дворца.

Врачи диагностировали у Митико онкологическое заболевание в ходе планового профилактического осмотра. Ранее, в июне, у нее обнаружили проблемы с сердцем, а также Митико перенесла операцию по удалению катаракты.

По словам медиков, императрица похудела за последние месяцы. Они связали это с подготовкой к церемонии отречения от престола ее супруга, императора Акихито, и к коронации сына Нарухито. Врачи порекомендовали Митико отдохнуть перед планируемой операцией.

84-летняя Митико получила титул почетной императрицы после того, как император Акихито отрекся от престола 30 апреля. Новым, 126-м императором Японии стал их сын Нарухито.