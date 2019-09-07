Полиция Гонконга перекрыла протестующим доступ в аэропорт

Новости мира:В Гонконге полиция заблокировала аэропорт от протестующих.

В Гонконге не утихают протесты, полиция заблокировала протестующим путь в аэропорт города.

Об этом сообщает AFP .

"В субботу полиция окружила аэропорт Гонконга и сорвала планы продемократических протестующих, которые хотели до него добраться", - говорится в сообщении. В среду глава администрации города, назначенная по согласованию с Пекином, Керри Лам удивила многих, объявив, что она отменяет чрезвычайно непопулярный законопроект об экстрадиции, вызвавший протесты.

Отзыв был одним из ключевых требований протестующих, но Лам и официальный Пекин ранее отказывались идти на уступки. Однако протестующие расценили это как пустой жест после 14 недель столкновений на улицах города с более чем 1100 задержанными.

Как сообщалось, массовое возмущение граждан Гонконга и начало протестов вызвало рассмотрение поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина к материковому Китаю.

Несмотря на то, что 15 июня глава администрации Гонконга Керри Лам объявила о приостановлении рассмотрения законопроекта об экстрадиции в КНР, протесты не утихли. Митингующие потребовали отставки Лам и расследования действий полиции во время демонстраций. Волна протестов, продолжающихся с июня, уже привела к значительным потерям для экономики Гонконга, прежде всего для туристической и транспортной отраслей.