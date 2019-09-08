"Мировой рекорд": в Индии 74-летняя женщина родила двойню

Новости мира:В южном индийском штате Андхра-Прадеш 74-летняя женщина родила двоих детей.

Женщину зовут Мангаямма Ярамати. Свидетельство о рождении гласит, что ей недавно исполнилось 74 года. Вместе со своим 82-летним мужем она использовала ЭКО, чтобы забеременеть. Затем женщина смогла родить на свет двоих здоровых детей с помощью кесарева сечения.

Пожилая семейная пара рассказала о том, что долгое время хотела детей, но никак не решалась на это. За это в родной деревне семью Ярамати не уважали. Они пытались произвести жизнь на свет много раз и обошли большое количество врачей, но нужные специалисты нашлись только сейчас.

Через день после родов муж Мангаяммы Ярамати внезапно испытал инсульт, но в данное время его состояние стабильное и он находится в больнице под присмотром. На вопрос о том, как будут жить дети, если с семейной парой вдруг что-то случится, пожилые родители ответили, что «все в руках Божьих, мы не имеем над этим власти».

На данный момент Мангаямма Ярамати — самая старая женщина в мире, которой удалось родить детей. До этого рекорд принадлежал другой индийской женщине, Далджиндер Каур, которая родила ребенка в 72 года. Однако, ее возраст не был документально подтвержден. Также сообщалось, что в 2007 году британка побила рекорд по возрасту естественной беременности. У 59-летней женщины на свет вполне здорового мальчика. Использование технологии экстракорпорального оплодотворения может увеличить этот возраст теоретически до любой цифры. Проблема только в том, сможет ли выдержать организм матери беременность и роды.