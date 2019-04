В Уганде 39-летняя женщина родила 44 ребенка

Жительница Уганды Мариам Набатанзи в 39 лет воспитывает в одиночку 38 детей. Издание Mirror сообщает, что первенца женщина родила в 13 лет, в день свадьбы ей было всего лишь 12 лет, а ее мужу - 40.

Сообщается, что у женщины так много детей из-за того, что у нее редкая особенность организма женщина часто рожала несколько малышей сразу. Трижды родились четверняшки, четырежды – тройняшки, шесть раз – близнецы. Отмечается, что в 23 года у нее уже было 25 детей. К сожалению, 6 детей умерло.

39-летняя Мариам рассказала, что несколько лет назад муж ушел с семьи. Теперь она проклинает мужчину всякий раз, когда произносит его имя. Она рассказала, что всю жизнь потратила на заботу о детях и все это время пыталась заработать хоть немного денег на их содержание. Мариам бралась за любую работу: была парикмахером, занималась декорациями для мероприятий, собирала и сдавала металлолом, варила джин и продавала фитотерапевтические средства.

Mariam Nabatanzi, has what doctors describe as “unusually large ovaries”. This, paired with her ability to ovulate multiple times explains why Mariam has had so many sets of twins, triplets and quadruplets pic.twitter.com/6Qu3Yk25Kj

Все заработанные деньги женщина тратит на еду, врачей, одежду и школьные поборы. Она мечтает дать своим детям образование, чтобы у ее детей жизнь сложилась лучше, чем у нее. Места большой семье не хватает, поэтому семья ютится в четырех маленьких кирпичных домиках с железной крышей, вокруг которых тянутся кофейные поля. На стене в одной из комнат развешены фото старших детей – выпускников школы. Старший сын Иван Кибука был вынужден бросить учебу, чтобы помочь матери.

With multiple quadruplets, triplets and twins, Mariam Nabatanzi has one of the highest birth rates ever recorded. But after her husband abandoned her, she's having to provide for the children by herself. @samholdertv reports. #AfricaJournal pic.twitter.com/VrHOmQSt6V

— Reuters Africa (@ReutersAfrica) 26 апреля 2019 г.