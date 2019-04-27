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В Уганде 39-летняя женщина родила 44 ребенка

В Уганде 39-летняя женщина родила 44 ребенка
11:20 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира: В Уганде 39-летняя женщина Мариам Набатанзи воспитывает 38 детей, первенца она родила в 13 лет, причиной такого количества детей является особенность организма.

Жительница Уганды Мариам Набатанзи в 39 лет воспитывает в одиночку 38 детей. Издание  Mirror сообщает, что первенца женщина родила в 13 лет, в день свадьбы ей было всего лишь 12 лет, а ее мужу - 40. 

Сообщается, что у женщины так много детей из-за того, что у нее редкая особенность организма женщина часто рожала несколько малышей сразу. Трижды родились четверняшки, четырежды – тройняшки, шесть раз – близнецы. Отмечается, что в 23 года у нее уже было 25 детей. К сожалению, 6 детей умерло. 

39-летняя Мариам рассказала, что несколько лет назад муж ушел с семьи.  Теперь она проклинает мужчину всякий раз, когда произносит его имя. Она рассказала, что всю жизнь потратила на заботу о детях и все это время пыталась заработать хоть немного денег на их содержание. Мариам бралась за любую работу: была парикмахером, занималась декорациями для мероприятий, собирала и сдавала металлолом, варила джин и продавала фитотерапевтические средства. 

 

Все заработанные деньги женщина тратит на  еду, врачей, одежду и школьные поборы. Она мечтает дать своим детям образование, чтобы у ее детей жизнь сложилась лучше, чем у нее. Места большой семье не хватает, поэтому семья ютится в четырех маленьких кирпичных домиках с железной крышей, вокруг которых тянутся кофейные поля. На стене в одной из комнат развешены фото старших детей – выпускников школы. Старший сын Иван Кибука был вынужден бросить учебу, чтобы помочь матери.

 

При этом, 12 детей спят на металлических двухъярусных кроватях с тонкими матрасами в одной маленькой комнате с грязными стенами. В других комнатах дети укладываются на общие матрасы, а остальные спят на грязном полу. Дети старшего возраста помогают ухаживать за маленькими, и все помогают по дому, например, готовят еду. По субботам работают все.

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После рождения первой двойни женщина побывала у врача, который обнаружил патологию яичников. Врач запретил ей принимать противозачаточные таблетки из-за возможных проблем со здоровьем. Поэтому, женщина продолжала рожать. Последний раз она вынашивала детей 2,5 года назад, были осложнения. Это были шестые близнецы, один из которых умер при родах. Отмечается, что в  Уганде женщины рожают в среднем 5,6 ребенка. По данным Всемирного банка, это самый высокий показатель на континенте, однако семью Набатанзи соседи считают огромной.

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Все по теме:

Многодетная семья, Уганда, Женщина родила 44 ребенка, Паталогия, Мариам Набатанзи.
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