В Уганде 39-летняя женщина родила 44 ребенка

Новости мира: В Уганде 39-летняя женщина Мариам Набатанзи воспитывает 38 детей, первенца она родила в 13 лет, причиной такого количества детей является особенность организма.

Жительница Уганды Мариам Набатанзи в 39 лет воспитывает в одиночку 38 детей. Издание Mirror сообщает, что первенца женщина родила в 13 лет, в день свадьбы ей было всего лишь 12 лет, а ее мужу - 40.

Сообщается, что у женщины так много детей из-за того, что у нее редкая особенность организма женщина часто рожала несколько малышей сразу. Трижды родились четверняшки, четырежды – тройняшки, шесть раз – близнецы. Отмечается, что в 23 года у нее уже было 25 детей. К сожалению, 6 детей умерло.

39-летняя Мариам рассказала, что несколько лет назад муж ушел с семьи. Теперь она проклинает мужчину всякий раз, когда произносит его имя. Она рассказала, что всю жизнь потратила на заботу о детях и все это время пыталась заработать хоть немного денег на их содержание. Мариам бралась за любую работу: была парикмахером, занималась декорациями для мероприятий, собирала и сдавала металлолом, варила джин и продавала фитотерапевтические средства.

Mariam Nabatanzi, has what doctors describe as “unusually large ovaries”. This, paired with her ability to ovulate multiple times explains why Mariam has had so many sets of twins, triplets and quadruplets pic.twitter.com/6Qu3Yk25Kj — The Diplomat π (@KzytoFrancis) 26 апреля 2019 г.

Все заработанные деньги женщина тратит на еду, врачей, одежду и школьные поборы. Она мечтает дать своим детям образование, чтобы у ее детей жизнь сложилась лучше, чем у нее. Места большой семье не хватает, поэтому семья ютится в четырех маленьких кирпичных домиках с железной крышей, вокруг которых тянутся кофейные поля. На стене в одной из комнат развешены фото старших детей – выпускников школы. Старший сын Иван Кибука был вынужден бросить учебу, чтобы помочь матери.

With multiple quadruplets, triplets and twins, Mariam Nabatanzi has one of the highest birth rates ever recorded. But after her husband abandoned her, she's having to provide for the children by herself. @samholdertv reports. #AfricaJournal pic.twitter.com/VrHOmQSt6V — Reuters Africa (@ReutersAfrica) 26 апреля 2019 г.

При этом, 12 детей спят на металлических двухъярусных кроватях с тонкими матрасами в одной маленькой комнате с грязными стенами. В других комнатах дети укладываются на общие матрасы, а остальные спят на грязном полу. Дети старшего возраста помогают ухаживать за маленькими, и все помогают по дому, например, готовят еду. По субботам работают все.

После рождения первой двойни женщина побывала у врача, который обнаружил патологию яичников. Врач запретил ей принимать противозачаточные таблетки из-за возможных проблем со здоровьем. Поэтому, женщина продолжала рожать. Последний раз она вынашивала детей 2,5 года назад, были осложнения. Это были шестые близнецы, один из которых умер при родах. Отмечается, что в Уганде женщины рожают в среднем 5,6 ребенка. По данным Всемирного банка, это самый высокий показатель на континенте, однако семью Набатанзи соседи считают огромной.