Новости мира:Отец обнаружил бездыханное тело своего сына в бассейне, скорая забрала его в больницу но по дороге он скончался.

Страшная трагедия произошла на Кипре: утонул трехлетний мальчик. По предварительным данным, ребенок был из России, однако позже выяснилось, что погибший — украинец. Ранее стало известно, что малыш жил на острове вместе со своими родителями — постоянными резидентами Республики Кипр. Об этом сообщает Politeka.

Погиб ребенок неподалеку от городка Полис Хрисохус в деревне Аргака.

Как сообщает газета "Сайпрус мейл", отец обнаружил сына в бассейне в без сознания. Мужчина вытащил малыша из воды и вызвал скорую.

Медики оказали ребенку первую помощь на месте происшествия, на то время у ребенка еще был пульс, хотя и слабо прощупывался. Ребенок скончался по дороге в больницу, врачи лишь констатировали его смерть.

О том, что ребенок из Украины сообщили посольству РФ в Республике Кипр. Чиновники обратились к кипрским властям, чтобы получить информацию о гражданстве ребенка.