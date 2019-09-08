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На Кипре утонул трехлетний мальчик

На Кипре утонул трехлетний мальчик
15:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Отец обнаружил бездыханное тело своего сына в бассейне, скорая забрала его в больницу но по дороге он скончался.

Страшная трагедия произошла на Кипре: утонул трехлетний мальчик. По предварительным данным, ребенок был из России, однако позже выяснилось, что погибший — украинец. Ранее стало известно, что малыш жил на острове вместе со своими родителями — постоянными резидентами Республики Кипр. Об этом сообщает Politeka. 

Погиб ребенок неподалеку от городка Полис Хрисохус в деревне Аргака. 

Как сообщает газета "Сайпрус мейл", отец обнаружил сына в бассейне в без сознания. Мужчина вытащил малыша из воды и вызвал скорую.

Медики оказали ребенку первую помощь на месте происшествия, на то время у ребенка еще был пульс, хотя и слабо прощупывался. Ребенок скончался по дороге в больницу, врачи лишь констатировали его смерть.

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О том, что ребенок из Украины сообщили посольству РФ в Республике Кипр. Чиновники обратились к кипрским властям, чтобы получить информацию о гражданстве ребенка.
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Кипр, Республика Кипр, Аргака, Хрисохус.
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