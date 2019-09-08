Страшная трагедия произошла на Кипре: утонул трехлетний мальчик. По предварительным данным, ребенок был из России, однако позже выяснилось, что погибший — украинец. Ранее стало известно, что малыш жил на острове вместе со своими родителями — постоянными резидентами Республики Кипр. Об этом сообщает Politeka.
Погиб ребенок неподалеку от городка Полис Хрисохус в деревне Аргака.
Как сообщает газета "Сайпрус мейл", отец обнаружил сына в бассейне в без сознания. Мужчина вытащил малыша из воды и вызвал скорую.
Медики оказали ребенку первую помощь на месте происшествия, на то время у ребенка еще был пульс, хотя и слабо прощупывался. Ребенок скончался по дороге в больницу, врачи лишь констатировали его смерть.