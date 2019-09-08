Оползень в Индии: есть погибший и раненные (Видео)

Новости мира:В индийском штате Уттаракханд сошел оползень - один человек погиб и двое получили ранения.

В штате Уттаракханд на севере Индии из-за сильных дождей сошел оползень. В окрестностях города Питхорагарх утром в субботу, 7 сентября, несколько зданий были затоплены грязевым потоком. Известно об одном погибшем и двоих раненых, сообщает India Today.

Полиция, Государственные силы реагирования на стихийные бедствия и местные жители приняли участие в спасательной операции.

По данным NDTV в четверг, 5 сентября, сильный ливень также вызвал оползень, что привело к блокировке автомагистрали в районе Кумаратоли.

Несколько автомобилей попали под обломки домов, снесенных оползнем в районе города Гопешвар в Уттаракханде утром в субботу, 7 сентября. Информация о гибели людей в результате этого инцидента пока не поступила. Спасательные команды и представители администрации работают на месте происшествия.

Движение на национальной автомагистрали Бадринатх также заблокировано, так как внезапное наводнение разрушило часть подъездных дорог.