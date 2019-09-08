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Иран обвиняет ЕС в не выполнении ядерного договора

Иран обвиняет ЕС в не выполнении ядерного договора
17:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Иран намерен и дальше сокращать свои ядерные обязательства до тех пор, пока другие участники договора не начнут исполнять свои.

Европейские подписанты Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не выполнили своих обязательств. Об этом заявил руководитель Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, сообщает Reuters.

"К сожалению, европейские стороны не выполнили свои обязательства ... Соглашение не является улицей с односторонним движением, и Иран будет действовать соответственно, как мы делали до сих пор, постепенно сокращая выполнения наших обязательств", - сказал он после встречи с исполняющим обязанности главы МАГАТЭ Корнелем Ферутою.

Салехи подчеркнул: "Иран будет продолжать сокращать свои ядерные обязательства до тех пор, пока другие стороны не выполнят свои".

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На это заявление уже отреагировали в ЕС. По словам министра иностранных дело Франции Жан-Ив ле Дриана, объявленное Ираном сокращения выполнения обязательств по СВПД является негативным фактором, но диалог о возвращении к ядерной сделке еще возможен.

"Действия, которые они сделали, являются негативными, но не окончательными. Они могут вернуться к соглашению, и путь для диалога все еще открыт", - сказал он в интервью радиостанции Europe 1.

Напомним, власти США расширили список санкций в отношении Ирана, внеся в него более 20 физических и

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Иран, Ядерное оружие, МАГАТЭ, Али Акбар Салехи, Ядерный договор.
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