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Иран не намерен мириться с санкциями США и увеличил добычу урана

Иран не намерен мириться с санкциями США и увеличил добычу урана
11:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Иранские власти приступили к интенсивной добыче урана несмотря на санкции США.

Власти Ирана запустили центрифуги для интенсивного обогащения урана. Об этом сообщает AFP со ссылкой на иранских чиновников. "Иран запустил современные центрифуги для обогащения урана", - говорится в сообщении.

 В 2018 году президент США Дональд Трамп вывел Вашингтон из соглашения, обвинив Иран в его нарушениях. С тех пор он наложил на Тегеран уже несколько пакетов санкций США и грозит новыми ограничениями.

 

В ответ Иран требует от остальных участников соглашения защитить Тегеран от американских санкций и, заявляя об их бездеятельности, начал демонстративно нарушать некоторые пункты соглашения.

Иранского журналиста посадили за пост в соцсети

Представитель иранского правительства Али Рабиеи заявил, что страны Европы должны предложить Ирану новые условия соглашения до 6 сентября, иначе Тегеран "прибегнет к серьезному шагу" в нарушение ядерного соглашения.

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США, Иран, Тегеран, Уран, Дональд Трамп.
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