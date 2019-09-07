Иран не намерен мириться с санкциями США и увеличил добычу урана

Новости мира:Иранские власти приступили к интенсивной добыче урана несмотря на санкции США.

Власти Ирана запустили центрифуги для интенсивного обогащения урана. Об этом сообщает AFP со ссылкой на иранских чиновников. "Иран запустил современные центрифуги для обогащения урана", - говорится в сообщении.

В 2018 году президент США Дональд Трамп вывел Вашингтон из соглашения, обвинив Иран в его нарушениях. С тех пор он наложил на Тегеран уже несколько пакетов санкций США и грозит новыми ограничениями.

#UPDATE Iran starts up advanced centrifuges to boost its stockpile of enriched uranium but will allow the UN atomic agency to continue monitoring its nuclear programme, a spokesman says https://t.co/801W6A62BZ pic.twitter.com/lq34mIcgyA — AFP news agency (@AFP) September 7, 2019

В ответ Иран требует от остальных участников соглашения защитить Тегеран от американских санкций и, заявляя об их бездеятельности, начал демонстративно нарушать некоторые пункты соглашения.

Представитель иранского правительства Али Рабиеи заявил, что страны Европы должны предложить Ирану новые условия соглашения до 6 сентября, иначе Тегеран "прибегнет к серьезному шагу" в нарушение ядерного соглашения.