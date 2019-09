Иран не намерен мириться с санкциями США и увеличил добычу урана

Власти Ирана запустили центрифуги для интенсивного обогащения урана. Об этом сообщает AFP со ссылкой на иранских чиновников. "Иран запустил современные центрифуги для обогащения урана", - говорится в сообщении.

В 2018 году президент США Дональд Трамп вывел Вашингтон из соглашения, обвинив Иран в его нарушениях. С тех пор он наложил на Тегеран уже несколько пакетов санкций США и грозит новыми ограничениями.

#UPDATE Iran starts up advanced centrifuges to boost its stockpile of enriched uranium but will allow the UN atomic agency to continue monitoring its nuclear programme, a spokesman says https://t.co/801W6A62BZ pic.twitter.com/lq34mIcgyA

— AFP news agency (@AFP) September 7, 2019