Иранского журналиста посадили за пост в соцсети

Новости мира:В Иране журналисту дали полгода тюрьмы за пост в Instagram

Власти Ирана призывают освободить Хусейна Гадаяни, обозревателя государственного издания "Джаван", приговоренного к шести месяцам заключения по обвинению в оскорблении государственных чиновников.

Об этом сообщает американская неправительственная организация CPJ (Комитет защиты журналистов).

"Вчера Апелляционный суд Тегерана приговорил Хусейна Гадаяни, обозреватель консервативного государственного издания "Джаван", к шести месяцам заключения по обвинению в оскорблении государственных чиновников", - говорится в сообщении.

Обвинения, выдвинутые против Гадаяни, касаются публикации в Instagram, которую тот обнародовал в ноябре 2017 года. По мнению обвинения, публикация упрекает Шахиндохту Молаверди — правительственного чиновника и человека из окружения президента Хасана Рухани, в пренебрежении к религиозной церемонии.

Гадаяни удалил публикацию через несколько часов после обнародования.

Комитет защиты журналистов призывает власти Ирана освободить журналиста Хусейна Гадаяни из тюрьмы и прекратить травлю критиков государственных чиновников.