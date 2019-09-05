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Иранский журналист просит политического убежища в Украине

Иранский журналист просит политического убежища в Украине
18:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Журналист Мохаммадиян Моджтаба рассказал о преследованиях со стороны Иранских властей и запрете журналистской деятельности.

Иранский журналист и бизнесмен Мохаммадиян Моджтаба сообщил о преследовании со стороны его страны и призвал украинскую сторону предоставить ему статус беженца. Во время пресс-конференции он рассказал о преследовании авторитарным режимом Ирана и о сомнительной роли украинских чиновников в своей истории.

Моджтаба рассказал о себе как журналисте, певце, общественном деятеле и предпринимателе, в частности, как поддержал Зеленую революцию 2009 года в Иране (против фальсификаций на выборах); как иранские власти запретили ему публиковаться (заниматься деятельностью); как в своих песнях раскрывал информацию о жизни политических заключенных; как занимался предпринимательской деятельностью, в частности, для выкупа из долговых ям иранских должников из числа политических заключенных.

"Члены мои семьи фактически все находятся под арестом, в отношении них совершаются репрессии и давление. Мы имеем верховного лидера в стране, который ежегодно накануне Нового года определяет новый экономический курс в стране. Я написал несколько статей с острой критикой этих экономических курсов, я раскритиковал вообще всю эту популистскую деятельность верховного лидера. Это привело к тому, что я был арестован ... Кроме того, именно в 2009 году я поддержал Зеленую революцию в Иране. После этого против меня было принято решение суда об ограничении журналистской деятельности - мне было запрещено публиковаться, участвовать в каких-либо митингах ... Я один год находился под арестом после участия в митингах во время Зеленой революции ... После того, как мне в течение двух лет запретили публиковаться, меня преследовали, я начал свою бизнес-деятельность", - сообщил Моджтаба.

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По его словам, во время запрета публиковаться в 2009 году, занимаясь бизнесом, он получил требование спецслужб Иранской исламской республики заниматься экономической деятельностью в обход санкций - ввозить незаконные товары военного назначения. После отказа ему разгромили офис и начали преследовать его семью.

Моджтаба рассказал, что должен был выехать в Грузию, откуда в 2017 году приехал с целью дальнейших инвестиций в экономику Украины.

6 декабря 2017 года его задержали во время прохождения таможенной границы в аэропорту "Борисполь" на основании «красной карточки» Интерпола, однако проверка показала, что он отсутствует в розыске.

9 декабря 2017 года решением Бориспольского горрайонного суда Моджтаба был переведен в СИЗО, где, по его словам, он находился под арестом в течение шести месяцев.

Также Моджтаба рассказал о нарушениях со стороны украинских чиновников. Например, в деле нет ни одного оригинала, а соглашение между Украиной и Ираном о выдаче требует наличия текстов на английском, персидском и украинском языках.

Адвокат Юрий Усатенко, со своей стороны, рассказал о несоответствии русского и английского переводов документов по делу, которые были направлены в Украину иранской стороной. Адвокат рассказал о переписке Генеральной прокуратуры с Посольством Ирана, заявив о подтасовке в переводе данных со стороны посольства.

Моджтаба подчеркнул, что, учитывая многочисленные преследования, угрозы, фальсификации он в 2018 году обратился в Государственную миграционную службу Украины для получения статуса беженца, однако получил отказ.

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Журналист также сообщил, что в Иране решением суда от 5 мая 2019 года его приговорили к смертной казни, и об этом он информировал ГМС Украины и прокуратуру.

Учитывая вышесказанное, Моджтаба призвал причастные украинские структуры предоставить ему статус беженца и государственную охрану, поскольку видит угрозу своей жизни.

"Хочу официально обратиться к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он обратил внимание на мое дело .... И намерен также попросить нового генерального прокурора (Руслана Рябошапку - ред) сосредоточить внимание, чтобы виновные сидели в тюрьмах, невинные - не имели таких проблем, которые постигли меня ... Хочу попросить, чтобы новые должностные лица Украины обратили внимание на мое дело, и хочу попросить о государственной охране, так как существует серьезная опасность для моей жизни", - резюмировал Моджтаба.

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Иран, Политическое убежище, Журналист, Мохаммадиян Моджтаба.
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