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Индия обнаружила свой лунный аппарат "Викрам"

Индия обнаружила свой лунный аппарат "Викрам"
23:33 Вс, 8 Сентябрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:Индийский космический центр: Мы нашли местонахождение посадочного модуля "Викрам" на Луне.

Индийский центр управления полетами потерял связь с высаженным на спутник Земли 7 сентября лунным модулем.

Об этом в Twitter сообщил глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван.

«Мы нашли местонахождение посадочного модуля «Викрам» на поверхности Луны, и орбитальный модуль сделал тепловой снимок посадочного модуля. Но связи с ним нет до сих пор», — написал Сиван.

Согласно изданию India Today, cвязь с модулем «Викрам» прервалась утром в субботу. По всей видимости, аппарат произвел «жесткую посадку» на Луну в рамках «Чандраян-2».

Связь потеряна: посадка индийского модуля на Луну закончилась неудачей

«Чандраян-2» стартовала 22 июля 2019 года с целью исследования почвы Луны в районе Южного полюса.

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Индия, Спутник, Луна, Космос.
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