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Связь потеряна: посадка индийского модуля на Луну закончилась неудачей

Связь потеряна: посадка индийского модуля на Луну закончилась неудачей
06:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости науки:Спуск аппарата Индии "Викрам" на поверхность Луны закончился неудачей.

Во время спуска лунного аппарата Индии Vikram ("Викрам") на поверхность естественного спутника Земли в пятницу вечером с ним была потеряна связь, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

По имеющимся данным, связь была потеряна, когда посадочный модуль находился на высоте пяти километров.

"Спуск "Викрама" осуществлялся по плану, но на высоте 2,1 км начали наблюдаться отклонения от нормальных данных. Затем связь аппарата с наземной станцией была потеряна. Данные анализируются", - сообщил глава ISRO Кайласавадиву Сиван.

Посадка планировалась на высокой равнине между двумя лунными кратерами - Манцини С и Симпелий N, которые находятся в районе Южного полюса, которую пока никто никогда не исследовал.

Посадочный модуль должен был доставить на поверхность Луны небольшой шестиколесный луноход Pragyan ("Прагьян") весом 27 кг.

В случае успеха миссии Индия должна была стать четвертой страной в мире после СССР, США и Китая, совершившей мягкую посадку космического аппарата на поверхность естественного спутника Земли.

За спуском посадочного модуля наблюдал премьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший в Центр управления полетами ISRO в Бенгалуру.

Напоминаем, в понедельник Vikram успешно отделился от автоматической межпланетной станции Chandrayaan-2 ("Чандраян-2") , выведенной на орбиту Луны 20 августа. В настоящее время он продолжает вращаться вокруг Луны.

По словам индийских ученых, южные приполярные районы Луны представляют особый интерес, поскольку по сравнению с Северным полюсом большая часть их поверхности находится в тени. И именно в этих районах, находящихся в вечной тени, существует вероятность обнаружить водяной лед. Кроме того, в южной полярной области есть кратеры, представляющие собой "холодные ловушки", содержащие остатки материала ранней солнечной системы.

 22 июля Индия осуществила запуск к Луне автоматической межпланетной станции Chandrayaan 2 с помощью тяжелой трехступенчатой ракеты GSLV Mk-III с пусковой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. После серии маневров 20 августа станция вышла на орбиту Луны.

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Миссия Chandrayaan 2 является продолжением индийской лунной программы. В 2008 году к Луне уже был отправлен аппарат Chandrayaan 1, который выполнял роль орбитальной исследовательской станции. Стоимость проекта Chandrayaan 2 составляет около $125 млн.

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Спутник, Луна, Лунный аппарат, Vikram.
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