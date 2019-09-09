Скачать
Понедельник, 09.09.2019
НБУ разрешил украинцам ходить в банк с загранпаспортом
НБУ разрешил украинцам ходить в банк с загранпаспортом
Вашингтон подтвердил госпитализацию в США эмира Кувейта
Вашингтон подтвердил госпитализацию в США эмира Кувейта
Нойер заявил, когда закончит карьеру в сборной
Нойер заявил, когда закончит карьеру в сборной
Все хорошо в меру: продукты, которые провоцируют появление прыщей
Все хорошо в меру: продукты, которые провоцируют появление прыщей

В Японии бушует тайфун "Факсай": более 20 пострадавших

В Японии бушует тайфун "Факсай": более 20 пострадавших
06:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:На Японию обрушился тайфун "Факсай".

Мощный тайфун "Факсай" обрушился на столичный регион Японии в понедельник.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на власти, более 10 человек были ранены в городе Татеяма в префектуре Тиба и еще 10 в городе Тиба. Кроме того, ранения получили два человека в префектуре Канагава.

В префектуре Тиба были выданы приказы об эвакуации около 2 тыс. человек.

В центре столицы Японии повален ряд деревьев вокруг Императорского дворца. Некоторые из них упали на дорогу, перекрыв движение транспорта.

Тайфун также вызвал сбои в движении поездов. The East Japan Railway Company сообщила о задержках и приостановила движение поездов по некоторым маршрутам. Другие крупные железнодорожные операторы находятся в такой же ситуации. В аэропортах региона отменено более 130 рейсов.

По данным Tokyo Electric Power Company, по состоянию на 8:00 (2:00 по мск) около 930 тыс. домашних хозяйств остались без электричества.

15-й тайфун сезона двигался на северо-восток Японии со скоростью 25 километров в час вблизи города Нарита, где расположен международный аэропорт.

По данным японского метеорологического агентства, атмосферное давление в его центре составляло 960 гектопаскалей, а скорость ветра достигала 216 км в час.

Ожидается, что тайфун пройдет через регион Канто на востоке и направится в сторону Тихого океана к северо-востоку от Японии. Метеорологическое агентство предупредило о возможных селевых оползнях и наводнениях после сильного дождя.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Япония, Шторм, Жертвы, Тайфун, Ветер, Факсай.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Днем Натальи 2019 на украинском языке
02 Как распознать рак легких: тревожные симптомы
03 Оказывается он безопасный: вся правда о холестерине
04 Данилюк об общении с Коломойским: У меня сейчас совершенно другой спектр вопросов
05 В Житомирской области нашли братскую могилу солдат, погибших в 1941 году (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Японии бушует тайфун &quot;Факсай&quot;: более 20 пострадавших
В Японии бушует тайфун "Факсай": более 20 пострадавших
Болтон: Обмен пленными это большое событие
Болтон: Обмен пленными это большое событие
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Monorean: микронаушники для обмана на экзаменах (Видео)
Monorean: микронаушники для обмана на экзаменах (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь