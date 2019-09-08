В Японии готовятся к тайфуну "Факсай": отменяются авиарейсы

Новости мира:В Японии отменяются авиарейсы и скоростные поезда в связи с приближением тайфуна.

Более 100 авиарейсов отменены в Японии в связи с приближением мощного тайфуна "Факсай", железнодорожные власти планируют отменить также 50 скоростных поездов, сообщают СМИ со ссылками на метеорологов.

"Ветер и проливной дождь могут внезапно усилиться, вызвав сильный шторм на море, есть риск, что в столице и некоторых других районах порывы ветра могут достигать рекордной скорости", - говорится в сообщении на сайте метеорологического агентства.

По прогнозам, скорость ветра может достигать 40 метров в секунду, проливные дожди принесут до 300 мм осадков в ближайшие 24 часа.

Напомним, сегодня ночью сильное землетрясение в Китае разрушило часть инфраструктуры в провинции Сычуань и забрало жизнь одного человека.

Из-за урагана "Дориан" на Багамских островах, по уточненным данным, погибли семь человек, в том числе семилетний мальчик, разрушены более 13 тысяч жилых домов и государственных строений. NASA опубликовало необычный снимок Земли, на котором можно увидеть сразу четыре тропических шторма, которые "выстроились" в одну линию.