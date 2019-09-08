NASA показала разрушительный "Дориан" на снимках из космоса (Фото)

Новости мира:Набравший новую силу тропический шторм Дориан был запечатлен на фото из космоса.

NASA опубликовало необычный снимок Земли, на котором можно увидеть сразу четыре тропических шторма, которые "выстроились" в одну линию.

Как сообщается на сайте агентства, снимок был сделан спутником Geostationary Operational Environmental Satellite 4 сентября.

Подчеркивается, что в момент снимка ураганы "Джульетта" и "Дориан" были штормами второй категории. В это же время скорость ветров тропического шторма "Фернанд" достигла 72 километров в час и он обрушил ливни на Мехико. Скорость ветров тропического шторма "Габриэль" достигала 80 километров в час.

Напомним: из-за урагана "Дориан" на Багамских островах, по уточненным данным, погибли семь человек, в том числе семилетний мальчик, разрушены более 13 тысяч жилых домов и государственных строений.

Премьер-министр Багамских островов Хьюберт Миннис сказал, что Багамы переживают историческую трагедию – разрушения, в частности, на острове Абако, оказались беспрецедентными.