Китай всколыхнуло смертельное землетрясение (Видео)

В результате землетрясения магнитудой 5,4 в юго-западной китайской провинции Сычуань один человек погиб, 29 получили ранения, сообщают местные СМИ.

Землетрясение зафиксировано в ночь на воскресенье в уезде Вэйюань, эпицентр залегал на глубине 10 км.

На публикуемых в электронных СМИ фотографиях видно, что некоторые дома получили повреждения.

#UPDATE At least 28 people are reported injured in the earthquake that jolted Weiyuan County in Neijiang, SW China's Sichuan Province, according to local authorities. Many railway stations in the area are temporarily closed for safety check. pic.twitter.com/SyWb30JbDV

— People's Daily, China (@PDChina) 8 сентября 2019 г.