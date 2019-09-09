Тайфун "Факсай" повредил плавучую электростанцию

Новости мира:По сообщениям местных СМИ стихия сорвала более ста солнечных панелей.

По сообщениям японского канала NHK, обрушевшейся на Японию тайфун "Факсай" повредил повредил самую крупною в стране плавучею электростанцию. Как говорится в сообщении, сильный ветер сорвал и повредил несколько сотен панелей. Это привело к пожару, который не могли потушить в течении нескольких часов. По предварительным данным, сгорело порядка 50 панелей.

Как сообщалось ранее, от удара стихии погиб один человек, еще 37 получили травмы. Авиакомпании по всей стране отменили почти 200 авиарейсов. В основном это были внутренние авиарейсы.

Наибольшие от урагана, пострадала префектура Тиба. Там без электричества, в течении дня, находилось более полумиллиона домов. В некоторых домах света нет до сих пор.

В этом году, "Факсай" стал пятым тайфуном, который сформировался в Тихом океане. Сейчас тайфун ослаб и покинул территорию Японии.