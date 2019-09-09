Гонконг вслед за Китаем обвинил иностранные силы во вмешательстве в протесты

Новости мира:Правительство Гонконга заявляет об иностранном вмешательстве в протесты.

Власти Гонконга расценивает заявления законодателей других стран относительно событий вокруг длительных протестов в Гонконге как вмешательство во внутренние дела.

Об этом сообщает Prensa Latina.

"Правительство Гонконга - территории на юге Китая, в понедельник осудил внешнее вмешательство в его внутренние дела и поддержку законодателями других стран протестного движения, продолжающегося в городе", - говорится в сообщении.

В частности, власти специального административного региона Гонконг (HKSAR) категорически осудила призывы к повторному внесению на рассмотрение Конгресса США так называемого законопроекта о правах человека и демократии в Гонконге, который недавно предложили некоторые американские законодатели.

Накануне участники протестов в Гонконге отправились в консульство США и призвали президента Дональда Трампа вмешаться в ситуацию и принять указанный закон.

Администрация Гонконга охарактеризовала этот законопроект как акт вмешательства во внутренние дела.

"Законодательные органы других государств не должны никоим образом вмешиваться во внутренние дела Гонконга, с момента возвращения Гонконга в КНР, права и свободы человека в Гонконге полностью защищены законодательством Гонконга", - говорится в заявлении администрации.

Как сообщалось, массовое возмущение граждан Гонконга и начало протестов вызвал рассмотрение поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина до материкового Китая.

Несмотря на то, что 15 июня глава администрации Гонконга Кэрри Лам, объявила о приостановке рассмотрения законопроекта об экстрадиции в КНР, протесты не утихли. Митингующие начали требовать отставки Керри Лам и расследование действий полиции во время демонстраций. Волна протестов, которые продолжаются с июня, уже привела к значительным потерям для экономики Гонконга, прежде всего для туристической и транспортной отраслей.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам официально отозвала законопроект об экстрадиции.