Скачать
Понедельник, 09.09.2019
Рябошапка: Мы предлагаем повысить оклады для прокуроров
Рябошапка: Мы предлагаем повысить оклады для прокуроров
Стефанчук провел встречу с главой МИД Молдовы: Что обсуждали
Стефанчук провел встречу с главой МИД Молдовы: Что обсуждали
Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник
Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник
На фестивале Ars Electronica оркестр сыграл симфонию, дописанную ИИ
На фестивале Ars Electronica оркестр сыграл симфонию, дописанную ИИ

Гонконг вслед за Китаем обвинил иностранные силы во вмешательстве в протесты

Гонконг вслед за Китаем обвинил иностранные силы во вмешательстве в протесты
18:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Правительство Гонконга заявляет об иностранном вмешательстве в протесты.

Власти Гонконга расценивает заявления законодателей других стран относительно событий вокруг длительных протестов в Гонконге как вмешательство во внутренние дела.

Об этом сообщает Prensa Latina.

"Правительство Гонконга - территории на юге Китая, в понедельник осудил внешнее вмешательство в его внутренние дела и поддержку законодателями других стран протестного движения, продолжающегося в городе", - говорится в сообщении.

В частности, власти специального административного региона Гонконг (HKSAR) категорически осудила призывы к повторному внесению на рассмотрение Конгресса США так называемого законопроекта о правах человека и демократии в Гонконге, который недавно предложили некоторые американские законодатели.

Накануне участники протестов в Гонконге отправились в консульство США и призвали президента Дональда Трампа вмешаться в ситуацию и принять указанный закон.

Протестующие Гонконга призывают Трампа спасти город

Администрация Гонконга охарактеризовала этот законопроект как акт вмешательства во внутренние дела.

"Законодательные органы других государств не должны никоим образом вмешиваться во внутренние дела Гонконга, с момента возвращения Гонконга в КНР, права и свободы человека в Гонконге полностью защищены законодательством Гонконга", - говорится в заявлении администрации.

"По российским методичкам": Китай нашел виновного в беспорядках Гонконга

Как сообщалось, массовое возмущение граждан Гонконга и начало протестов вызвал рассмотрение поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина до материкового Китая.

Несмотря на то, что 15 июня глава администрации Гонконга Кэрри Лам, объявила о приостановке рассмотрения законопроекта об экстрадиции в КНР, протесты не утихли. Митингующие начали требовать отставки Керри Лам и расследование действий полиции во время демонстраций. Волна протестов, которые продолжаются с июня, уже привела к значительным потерям для экономики Гонконга, прежде всего для туристической и транспортной отраслей.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам официально отозвала законопроект об экстрадиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Протесты, Гонконг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Одной рукой отправлю в нокаут": обидчик Кличко пригрозил Усику
02 Красивые поздравления с Днем Натальи 2019 на украинском языке
03 Как распознать рак легких: тревожные симптомы
04 Названы явные признаки алкоголизма
05 Маникюр 2019: повседневные варианты дизайна ноготков (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прокуратура хочет вызвать Сенцова на допрос
Прокуратура хочет вызвать Сенцова на допрос
В СНБО подытожили встречу с главой МИД Молдовы
В СНБО подытожили встречу с главой МИД Молдовы
Похолодания не ждите: прогноз погоды на завтра, 10 сентября
Похолодания не ждите: прогноз погоды на 10 сентября
Королева Великобритании на Играх горцев: яркий наряд Ее Величества
Королева Великобритании на Играх горцев: яркий наряд Ее Величества
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь