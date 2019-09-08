Скачать
Воскресенье, 08.09.2019
МИД Украины просит усилить давление на Россию из-за выборов в Крыму
МИД Украины просит усилить давление на Россию из-за выборов в Крыму
Чубаров: Россия очень резко отсекает все то, что связано с Крымом (Видео)
Чубаров: Россия очень резко отсекает все то, что связано с Крымом (Видео)
Украинцы завоевали шесть медалей на Чемпионате Европы по шашкам
Украинцы завоевали шесть медалей на ЧЕ по шашкам
"Джокер" получил главный приз Венецианского кинофестиваля (Фото)
"Джокер" получил главный приз Венецианского кинофестиваля (Фото)

Протестующие Гонконга призывают Трампа спасти город

Протестующие Гонконга призывают Трампа спасти город
13:55 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Участники акции протеста в Гонконге обратились к Трампу за помощью.

Тысячи митингующих в Гонконге обратились 8 сентября к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, чтобы тот "спас" город. Об этом сообщает Громадское со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что демонстранты несли американские флаги и плакаты с демократическими лозунгами. "Боритесь за свободу, поддерживайте Гонконг",

"Опирайтесь Пекину, освободите Гонконг", — выкрикивали протестующие.

Полиция в акцию не вмешивалась.

"Когда США в этот момент погрязли в торговой войне с Китаем, это хорошая возможность для нас показать (США – ред.), как прокитайские группировки также нарушают права людей в Гонконге и способствуют полицейской жестокости", — сказал один из участников акции, когда колонна дошла к консульству США.

Трамп отменил переговоры с президентом Афганистана и лидерами Талибана

Министр обороны США Марк Эспер призвал Китай к сдержанности в Гонконге после того, как в ночь на 7 сентября полиция разогнала участников акции в аэропорту в районе Монкок.

Как сообщалось ранее, причиной массовых беспорядков в Гонконге, которые продолжаются уже 13 недель, стал закон об экстрадиции. Как считают митингующие, закон направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг. С начала акций задержали уже 1187 человек.

Под Трампом "зашаталось" кресло: в Палате представителей готовят импичмент

Глава Гонконга Кэрри Лам, объявила об отзыве закона из парламента, выполнив одно из пяти требований протестующих, однако лидеры протестов отреагировали агрессивно и намерены продолжить митинги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Гонконг, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Натальи: значение имени и поздравления
02 День Натальи 2019: история именин, поздравления и открытки
03 Судьба здесь ни при чем: что говорят линии на ладонях
04 Именины Натальи 2019: красивые поздравления в прозе, открытки
05 Приметы и обряды на 8 сентября - Адриан и Наталья-овсяница, Натальин день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ИНП напомнил о годовщине депортации украинцев из Польши (Видео)
ИНП напомнил о годовщине депортации украинцев из Польши (Видео)
Начало рабочей недели в Украине будет теплым: погода на 8-9 сентября
Начало рабочей недели в Украине будет теплым
Оккупанты 8 сентября пока не нарушали &quot;тишину&quot; на Донбассе
Оккупанты 8 сентября пока не нарушали "тишину" на Донбассе
Как разрушаются звезды: что может случиться с Солнцем
Как разрушаются звезды: что может случиться с Солнцем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь