Протестующие Гонконга призывают Трампа спасти город

Новости мира:Участники акции протеста в Гонконге обратились к Трампу за помощью.

Тысячи митингующих в Гонконге обратились 8 сентября к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, чтобы тот "спас" город. Об этом сообщает Громадское со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что демонстранты несли американские флаги и плакаты с демократическими лозунгами. "Боритесь за свободу, поддерживайте Гонконг",

"Опирайтесь Пекину, освободите Гонконг", — выкрикивали протестующие.

Полиция в акцию не вмешивалась.

"Когда США в этот момент погрязли в торговой войне с Китаем, это хорошая возможность для нас показать (США – ред.), как прокитайские группировки также нарушают права людей в Гонконге и способствуют полицейской жестокости", — сказал один из участников акции, когда колонна дошла к консульству США.

Министр обороны США Марк Эспер призвал Китай к сдержанности в Гонконге после того, как в ночь на 7 сентября полиция разогнала участников акции в аэропорту в районе Монкок.

Как сообщалось ранее, причиной массовых беспорядков в Гонконге, которые продолжаются уже 13 недель, стал закон об экстрадиции. Как считают митингующие, закон направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг. С начала акций задержали уже 1187 человек.

Глава Гонконга Кэрри Лам, объявила об отзыве закона из парламента, выполнив одно из пяти требований протестующих, однако лидеры протестов отреагировали агрессивно и намерены продолжить митинги.