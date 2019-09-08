Трамп отменил переговоры с президентом Афганистана и лидерами Талибана

Новости мира:Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с руководством Афганистана и Талибана.

Президент США Дональд Трамп принял решение отменить переговоры с президентом Афганистана Ашраф Гани и лидерами Талибана.

По словам Трампа, причиной отмены визита стал теракт в Кабуле, в котором погиб американский военный.

"Они должны были прибыть в США сегодня. К сожалению, ради создания ложного преимущества, они признались в атаке на Кабул, в результате которой погиб один из наших великих солдат и еще 11 человек, я немедленно отменил встречу и мирные переговоры", - заявил Трамп.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп считает несправедливым, что с терроризмом в Афганистане ведут борьбу только Соединенные Штаты и предложил присоединиться к ней другим странам, включая Россию.