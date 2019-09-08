Под Трампом "зашаталось" кресло: в Палате представителей готовят импичмент

Новости мира:Палата представителей США предпринимает новые попытки отстранить Дональда Трампа от должности президента.

Судебный комитет Палаты представителей планирует официально оформить расследование импичмента президенту Дональду Трампу, проголосовав за резолюцию с изложением правил проведения расследования на следующей неделе.

Об этом сообщает Politico.

"Судебный комитет Палаты представителей готовится провести свое первое официальное голосование (за резолюцию с изложением правил проведения расследования импичмента президенту Дональду Трампу - ред.)", - говорится в сообщении.

Как отмечают в издании, комитеты Конгресса изучают такие вопросы, как предоставление Трампом налоговых деклараций, незаконной передачи денег свидетелям, угрожавшим президенту обнародованием информации о его личной жизни, а также расходования им бюджетных средств.

Ожидается, что проект резолюции будет опубликован утром в понедельник, а само голосование состоится в среду, 11 сентября. Если Палата представителей одобрит проект, его передадут на рассмотрение в Сенат.

Ранее юридический комитет Палаты представителей Конгресса США ранее обращался в федеральный суд для получения дополнительных данных о расследовании Мюллера, чтобы решить, начинать ли процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.

Напоминаем, расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о возможных связях и сговоре между участниками избирательной кампании Дональда Трампа и Россией продолжалось с июня 2017 года по март 2019 года.