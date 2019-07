Трамп высказался по голосованию Конгресса США за его импичмент

Президент США Дональд Трамп назвал резолюцию, предусматривающую его импичмент, "нелепой" и предостерег от повторения подобных ситуаций.

"Палата представителей Соединенных Штатов только что подавляющим большинством проголосовала за отмену резолюции об импичменте, 332-95-1. Это, пожалуй, самый нелепый и трудоемкий проект, над которым мне когда-либо приходилось работать", - написал Трамп в своем Twitter вслед за прошедшим голосованием.

Он отметил, что процесс импичмента президента, который "возглавил величайший экономический бум в истории нашей страны, обеспечил лучшие рабочие места, самое большое снижение налогов, восстановил вооруженные силы и многое другое" теперь закончился.

The United States House of Representatives has just overwhelmingly voted to kill the Resolution on Impeachment, 332-95-1. This is perhaps the most ridiculous and time consuming project I have ever had to work on. Impeachment of your President, who has led the....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 июля 2019 г.